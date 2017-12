pub





O antigo astronauta da Agência Espacial Norte-americana Bruce McCandless morreu esta quinta-feira, aos 80 anos, anunciou a NASA. McCandless foi o primeiro homem a flutuar no espaço sem qualquer cabo de ligação a uma naveA icónica fotografia de McCandless a flutuar no espaço foi captada na quarta missão do vaivém Challenger, em 1984. Nessa imagem, o astronauta estava a flutuar a mais de 90 metros do vaivém, sem qualquer tipo de cabo de ligação.Mas este é apenas o ponto alto de uma carreira de grande importância. McCandless foi o comunicador do centro de controlo de Houston do passeio lunar de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, da Apollo 11, e voltou ao espaço em 1990, na décima missão do Discovery, com 53 anos, para a ajudar a montar o telescópio Hubble, relembra a Agência Espacial Norte-americana.Em 2015, relembrava o seu passeio espacial que lhe valeu uma das mais icónicas fotografias de sempre. "A minha mulher Bernice estava no controlo de missão e havia alguma apreensão. Eu queria dizer algo como o Neil [Armstrong] quando ele aterrou na lua e por isso disse: 'Pode ter sido um pequeno salto para o Neil, mas foi um salto gigantesco para mim'".Nascido a 8 de Junho de 1937 em Boston, filho de um Contra-almirante da Marinha, McCandless ingressou na Academia Naval, onde completou a formação em Ciência, e fez o mestrado em Engenharia Eléctrica em Stanford. Na Marinha, participou no bloqueio a Cuba durante a crise dos mísseis de 1962.Foi um dos 19 astronautas seleccionadas pela NASA em 1966, durante o programa Gemini.