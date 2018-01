Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 de janeiro de 2018

O chef francês Paul Bocuse morreu aos 91 anos, este sábado. O chef que inspirou o filme Ratatouille, da Disney, começou a trabalhar aos 15 anos como ajudante de cozinha e veio a transformar-se um dos mais influentes chefs do mundoA notícia foi avançada pelo ministro francês do Interior, Gérard Collomb, através do Twitter: "Morreu Paul Bocuse. AGastronomia está de luto. (…) O papa dos gastrónomos deixou-nos. Que os nossos chefs em Lyon, como nos quatro cantos do mundo, possam cultivar por muito tempo os frutos da sua paixão".O presidente francês, Emmanuel Macron, também já expressou o seu pesar pela morte do chef através da rede social Twitter. "Dizemos adeus a Paul Bocuse. Os chefs choram nas suas cozinhas, no Eliseu e por toda a França", pode ler-se na publicação do político.

Bocuse, cujo filho, Jêrome, seguiu as suas pisadas, tinha mais de 20 restaurantes espalhados pelo mundo. O l’Auberge du Pont de Collonges, o primeiro, foi fundado em 1965 e tem 3 estrelas Michelin.



Num comunicado da presidência, Macron referiu-se a Bocuse como a "encarnação da cozinha francesa". "De Paul Bocuse ficará o exemplo de um mestre incontestável e generoso, que aliava a máxima exigência à mais simples humanidade. Ficará também e sobretudo uma obra, feita de receitas, de conhecimento, dos produtos e dos sabores que ele sabia combinar, tornando acessíveis a todos os segredos do seu génio culinário", conclui.