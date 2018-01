A cantora francesa France Gall morreu hoje, aos 70 anos. Estava hospitalizada desde o final de Dezembro devido a uma infecção grave e combatia o cancro.Geneviève Salama, agente de Gall, anunciou a morte. "Há palavras que nunca se querem pronunciar. France Gall regressou ao 'Paraíso Branco' [Paraíso Branco, o nome de uma das suas canções] dia 7 de Janeiro, depois de dois anos a desafiar, com discrição e dignidade, o reaparecimento do cancro", afirmou.O jornal francês Le Figaro imortaliza Gall como "uma cantora que deu tudo pela música". Nascida a 9 de Outubro de 1947 em Paris, o pai de France Gall (cujo nome oficial é Isabelle) era um dos mais conhecidos compositores da canção francesa.Gall começou a tocar piano aos cinco anos, e guitarra aos onze. Aos quinze, lançou o seu primeiro disco e em 1964 conseguia o seu primeiro grande sucesso, com Sacré Charlemagne.Serge Gainsbourg escreveu para ela Les sucettes, uma das canções com duplo significado que lhe endereçou. France Gall dirá mais tarde que nunca tinha compreendido o erotismo da letra.Gall casou mais tarde com Michel Berger, com quem fez várias colaborações de sucesso, como La Déclaration. Ele morreu muito cedo, aos 44 anos, em 1992. Em 1997, France Gall também perde a sua filha Pauline. A partir daí, fez raríssimas aparições em público. Deixa o seu filho Raphael.