Não há guião definido, mas a garantia de que os maus comportamentos vão terminar. É certo que não é de um dia para o outro. Mas pais cansados e à beira do desespero, a ajuda chegou. Vem em forma de Mary Poppins moderna e em formato de reality show. A SuperNanny vai tornar a sua casa um local mais tranquilo. Pelo menos, a casa daqueles que concorreram ao novo programa do prime time de domingo, da SIC.



Quem o assegura é a supernanny portuguesa, Teresa Paula Marques. É ao lado dela que entramos na casa das famílias portuguesas para ajudar os pais "estafados". Assistimos ao primeiro encontro entre a psicóloga e a família e a partir daí vamos vendo como resolvem os conflitos com os miúdos. Há birras claro, e muitas, falta de regras, fitas para ir para o banho e gritaria para tomar o pequeno-almoço. Mas Teresa Paula Marques, com 26 anos de carreira e em vésperas de defender a sua tese de doutoramento em educação, garante que com pequenas alterações tudo muda. E que os resultados têm sido bons.



Criado em 2004 no Reino Unido, o programa foi um sucesso de audiências e já foi adaptado a 20 países. O que se vê por lá? Todo um circo de birras épicas e no meio do caos, com toda a paciência, uma senhora a presenciar a vida normal de uma família. É a nanny, ou melhor, a ama, que vai ser uma espécie de conselheira dos pais. Explicar-lhes o que estão a fazer mal e dar-lhes dicas sobre o que devem mudar.



Depois de ensinadas as regras para controlar os maus comportamentos, ela regressa passado um tempo para ver como estão as coisas.

Teresa Paula Marques foi a escolhida para supernanny e conta-nos o que podemos ver. "Foi um desafio que me foi lançado há dois anos. Decidi aceitar, porque gosto de desafios e este é um formato completamente diferente do que já se fez em Portugal. A componente pedagógica do programa agrada -me. Estamos na altura de mudar o comportamento dos pequenos."



O que podemos esperar do programa SuperNanny?

Pretendemos dizer aos pais que é possível alterar as coisas em casa com pequenas mudanças e sem recorrer a agressividade física – que é algo que nunca deve existir, nem a palmada pedagógica. Porque pode resultar no momento, já que pára o comportamento, mas a criança não interioriza nenhuma regra. É humilhada e isso fragiliza a sua auto-estima. A criança deve obedecer por respeito e não por medo. Também quero dizer aos pais que às vezes basta ser assertivo, saber ouvir, saber comunicar e equilibrar as regras com carinho para que as coisas resultem. O mimo nunca é a mais, as regras é que são a menos. Há pessoas que ditam uma ordem da mesma forma que dizem para ir brincar, isso não resulta.



Quais são os principais problemas dos pais?

A minha batalha tem a ver com as regras. Acho que se caminhou ao longo do tempo para uma maior permissividade por parte dos pais. Como têm menos tempo para estar com os filhos, quando estão com eles já estão cansados e às vezes não insistem tanto nas regras ou consideram que são uma coisa negativa que os podem traumatizar. Isso é algo que eu gostaria de desmistificar. A par de outra questão que é muito importante: o mito do pai amigo.

Pode explicar?

É uma luta que travo há uma série de anos. Há pais que dizem: "Ai, eu sou sobretudo amigo do meu filho." E eu insisto sempre que não pode ser. Um pai tem de ser um pai e dentro desse papel existe a cumplicidade, o carinho, todas essas coisas que se aproximam mais do papel de amigo. A autoridade cabe aos pais. Se é um amigo, então quem é que é pai? As crianças precisam de regras.



Porquê?

Porque vivemos numa sociedade de regras e quem não as cumprir será sempre um desadaptado. Não defendo a rigidez, nem vivermos espartilhados num colete de forças, mas tenho de saber que a regra é aquela. Tem de haver regras até para nos entendermos, senão seriamos uns selvagens.



É o mais importante?

Sim. Isso e as rotinas de casa. Há pessoas que não têm rotinas, que vivem ao sabor dos dias. Não há uma hora para jantar, para ir para a cama. As crianças têm de dormir pelo menos 10 horas para estarem capazes de estar nas aulas. As rotinas estruturam-nos.



Quais são as consequências disso?

A família vive menos harmoniosa. Um quer ver televisão até às 2h da manhã e outro quer dormir no sofá. O que fazem? Depois é um caos porque os pais gritam ao quererem impor as regras. Mas se no dia anterior os deixaram fazer o que estão a proibir naquele momento, como vai ser? Não há uma consistência nas regras.



Quais são as principais queixas dos pais?

A desobediência, as birras. Queixam-se que não sabem o que fazer com eles. Outros que os filhos batem nos pais e nos colegas.



Foi isso que encontrou nas casas que visitou?

Ainda não gravei todos os programas. Fizemos três, mas esses são os principais problemas. Encontrei muitos armados em reis lá de casa, em tiranos. Há falta de regras, muitas birras e problemas de auto-estima.



Como reagem as famílias quando entra na casa deles?

Não há conversa prévia antes da gravação dos episódios. Os espectadores vêem-me a conhecê-los e a receptividade é muito boa. No início, as crianças é que estão mais de pé atrás, porque não me conhecem.



Os pais reagem bem?

Sim. Há uma fase de confronto com os pais. O trabalho é quase todo feito com eles, interajo muito pouco com as crianças. A maior parte dos pais já sabe que estão a errar ao não impor regras, por exemplo. Mas precisam que alguém de fora lhes diga isso.



O que a surpreendeu mais nas reacções das famílias?

As manifestações das crianças são muito diferentes das dos adultos. Por exemplo, às vezes olhamos para uma criança que faz palhaçadas, quer que todos olhem para ela, e esse comportamento é confundido como ela tendo muita auto-estima. Mas é o contrário. Quando lhes digo que temos de valorizar esta criança, porque este é um dos problemas, é algo que eles não tinham percebido.



Mas quando entram as câmaras, as crianças vão-se portar melhor porque estão na televisão.

Não pense isso. Não é imediato, mas passado pouco tempo abstraem-se da nossa presença. Como acompanhamos a rotina normal da família durante quase uma semana, eles esquecem-se da nossa presença. Acho que ficam logo à vontade ao fim da primeira hora de entrarmos. Basta a mãe chamar: "Vem tomar o pequeno-almoço." Aparece logo a resposta: "Não quero. Quero ver televisão."



Qual foi a situação mais extrema a que assistiu?

As birras exuberantes, crianças a bater e a morder nos pais.



No programa vai intervir directamente nessas situações ou dá apenas conselhos aos pais?

A minha intervenção é mais junto da mãe ou do pai a dizer "agora diga isto ou aquilo". Mas também posso intervir se vir que a mãe não está a dar conta do recado.



Isso aconteceu?

Sim. Por exemplo, no primeiro episódio, numa altura em que a criança batia na mãe, eu disse à criança assertivamente que não o podia fazer.



Como reagiu ela?

Ficou espantada, a olhar para mim. Mas foi uma criança que me tocou imenso porque quando acabaram as gravações e eu me despeço, ela baixou os olhos e começou a chorar. Voltei para trás, falei com ela, prometi telefonar-lhe e já o fiz. As crianças precisam de regras e ela não achou que eu era uma bruxa a chateá-la. Ela viu como com as mudanças as coisas começaram a correr melhor em casa e a haver menos conflitos.



O que nos poderia contar desse primeiro episódio?

É uma família monoparental, a mãe é a Patrícia, de 36 anos, que vive com a filha de 7.



Porque é que lhe pediu ajuda?

Tratava-se de um problema de falta de regras. É uma mãe que está com a filha a cargo, quase a 100%, e tinha dificuldade em dizer-lhe "não". Foi uma situação que teve bom resultado. Todas têm tido. As pessoas seguem o que lhes dizemos, porque quando voltamos a casa delas, passado um tempo, a diferença é brutal. Basta haver algumas alterações, por exemplo neste caso a menina não tinha rotinas de sono, nem regras para tomar banho e de início não reagiu bem, não gostou que lhe alterassem a vida.



Não se resolve de um dia para o outro?

Isto é um processo. Aviso logo os pais que quando começamos a impor mudanças eles não vão reagir bem. Habitualmente estou presente nos primeiros dias e vou ajudando os pais, porque precisam de apoio emocional. Os pais sentem -se muito esgotados, há crianças que esgotam os pais.



Acha que isto é um problema da actualidade?

Sim. Tem a ver com a falta de tempo e também com o aumento de famílias monoparentais.



Porquê?

Porque havendo uma guarda partilhada, as coisas equilibram-se mais, mas não havendo o pai, com quem a criança está menos tempo, não impõe regras. Referem muito: "Estou tão pouco tempo com o meu filho que não o vou estar a aborrecer." É um erro enorme, porque depois o tempo não é de qualidade. Se está dois dias e a criança está sempre a fazer birras, mais valia impor regras no início, para entrar nos eixos, e terem tempo de qualidade. Depois as crianças jogam com estas coisas, sabem que podem dizer que já não querem ir para o pai que impõe regras e recusa o que querem fazer. Além da falta de tempo, há um mito que se criou de que as regras traumatizam e de que dizer "não" traumatiza. Costumo dizer que o que traumatiza é o contrário: é não dizer não.



Porquê?

A criança passa a ser uma desadaptada, mal-educada. Depois na escola ninguém quer brincar com ela, porque bate em todos. Muitas vezes são essas crianças que não são convidadas para nada, isso vai magoando a auto-estima. É um problema para a educação daquela criança o facto de os pais a tentarem proteger tanto. A criança também sofre, mas é claro que lhe dá jeito ser o rei lá de casa.



Como vai reagir o público?

Vai haver polémica. Haverá pessoas que gostam e outras que não, por exemplo os mais permissivos vão discordar.



Esta preparada?

Estou. Eu respeito as críticas desde que sejam construtivas. Mas não tenho a ilusão de agradar a toda a gente.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 715, de 18 de Janeiro de 2018.