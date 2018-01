Teresa Paula Marques, a psicóloga do programa da SIC, foi entrevistada pela SÁBADO. Caso do primeiro episódio "começou a chorar" depois do fim das gravações, conta.

A SÁBADO entrevistou Teresa Paula Marques, a SuperNanny do novo programa da SIC. O reality show que quer ajudar famílias a lidar com a rebeldia e os maus comportamentos dos miúdos estreou no dia 14 de Janeiro e já está a gerar polémica. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens considera que SuperNanny pode "violar os direitos das crianças, designadamente o direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".



A psicóloga Teresa Paula Marques contou alguns pormenores do programa à SÁBADO e considerou que os pais "mais permissivos vão discordar" do seu método.



Qual foi a situação mais extrema a que assistiu?

As birras exuberantes, crianças a bater e a morder nos pais.



No programa vai intervir directamente nessas situações ou dá apenas conselhos aos pais?

A minha intervenção é mais junto da mãe ou do pai a dizer "agora diga isto ou aquilo". Mas também posso intervir se vir que a mãe não está a dar conta do recado.



Isso aconteceu?

Sim. Por exemplo, no primeiro episódio, numa altura em que a criança batia na mãe, eu disse à criança assertivamente que não o podia fazer.



Como reagiu ela?

Ficou espantada, a olhar para mim. Mas foi uma criança que me tocou imenso porque quando acabaram as gravações e eu me despeço, ela baixou os olhos e começou a chorar. Voltei para trás, falei com ela, prometi telefonar-lhe e já o fiz. As crianças precisam de regras e ela não achou que eu era uma bruxa a chateá-la. Ela viu como com as mudanças as coisas começaram a correr melhor em casa e a haver menos conflitos.



O que nos poderia contar desse primeiro episódio? É uma família monoparental, a mãe é a Patrícia, de 36 anos, que vive com a filha de 7. Porque é que lhe pediu ajuda?

Tratava-se de um problema de falta de regras. É uma mãe que está com a filha a cargo, quase a 100%, e tinha dificuldade em dizer-lhe "não". Foi uma situação que teve bom resultado. Todas têm tido. As pessoas seguem o que lhes dizemos, porque quando voltamos a casa delas, passado um tempo, a diferença é brutal. Basta haver algumas alterações, por exemplo neste caso a menina não tinha rotinas de sono, nem regras para tomar banho e de início não reagiu bem, não gostou que lhe alterassem a vida.



Não se resolve de um dia para o outro?

Isto é um processo. Aviso logo os pais que quando começamos a impor mudanças eles não vão reagir bem. Habitualmente estou presente nos primeiros dias e vou ajudando os pais, porque precisam de apoio emocional. Os pais sentem -se muito esgotados, há crianças que esgotam os pais.



(...)



Como vai reagir o público?

Vai haver polémica. Haverá pessoas que gostam e outras que não, por exemplo os mais permissivos vão discordar.



Leia toda a entrevista na edição n.º 715, nas bancas a partir de 11 de Janeiro de 2017.