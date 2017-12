Mais de 1.700 quilómetros separam Lisboa e Paris. São cerca de dois dias de viagem – com direito a várias paragens, inclusive para pernoitar. O que significa muito tempo dentro de um carro, com muito pouco que fazer. "Eu era uma chata, queria sempre ir à casa de banho", conta Rita Mimoso, 25 anos, sobre as viagens que fazia com a família (pais e irmã). Como qualquer desculpa era boa para parar, o pai tentava mantê--las entretidas. O jogo era só um, para a viagem inteira. Durante toda a conversa não podiam dizer nem sim, nem não. "Achávamos que éramos invencíveis mas o meu pai apanhava-nos sempre." Acabavam a rir ou a discutir – mas o tempo passava.Muito tempo, pouco espaço e paciência: não é fácil para pais nem para filhos. E, para evitar que as viagens terminem com mau humor e lágrimas, todas as ideias são bem- -vindas. "Até ao infinito e mais além", "I like to move it" ou ainda "viscoso mas gostoso" – sabe dizer a que filme corresponde cada frase? Toy Story, Madagáscar e Rei Leão, diriam Vasco, de 4 anos e Manuel, de 6. O quiz de filmes é uma das tácticas para os entreter, conta a mãe, Joana Pereira, de 35 anos. E é um jogo que têm adaptado ao longo dos anos, consoante a idade: as perguntas também podem remeter para animais, profissões ou árvores de fruto – "qual é o animal que tem riscas brancas, pretas e vive na selva?". Mas nem tudo é pacífico quando se usam as palavras "acertar" ou "vencer": "Acaba em discussão ou choro quando o jogo se torna competitivo", conta. Para retomar a harmonia, o melhor é mudar o disco. Podem passar a entoar músicas (sem letra) para ver quem advinha e não é raro ouvi-los em coro a cantar álbuns inteiros, como o Disco Voador dos Clã. "Sou ché ché por chocolates/ u lá lá melhor que chicha/ ovinhos, línguas de gato/ barras de vinte quilates" – o Vasco nunca se engana na letra. A mais difícil de entreter é Teresa, de 1 ano – com essa só há uma solução, torcer para que durma o tempo todo.De D. Afonso Henriques a D. Carlos I, ouvir em CD as histórias dos reis de Portugal tornou-se uma tradição de família para Eva Duarte. Em viagens longas, como em passeios curtos de uma hora (de Vila Real, onde vivem, a Famalicão), partilhavam ainda curiosidades do local de destino, com a mãe a fazer de guia. Hoje, Eva, de 18 anos, só deixa as brincadeiras com os pais e os dois irmãos, de 13 e 8 anos e a irmã de 17, para estudar para o curso de Medicina. Com Isabel, era diferente: se o irmão ia a dormir, ela mantinha-se atenta aos desafios do pai: problemas intermináveis com multiplicações, subtracções e divisões. Entre contas cantavam Let’s call the whole thing off, um clássico de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, ideal para o dueto: ele cantava "potato", ela "potahto".Os jogos permitem que se desenvolvam a "cumplicidade, descontracção, amizade e sentido de humor", explica Mário Cordeiro. "E, claro, o rigor, porque há que demorar o tempo que for preciso." O tempo – esse conceito difícil de entender. Não responda, em fúria, ao "falta muito para chegarmos?". O pediatra aconselha a que explique, num mapa, a distância a percorrer e que a compare à duração de uma viagem de carro para a escola, por exemplo. Se for um percurso que fazem muitas vezes pode experimentar dividi-lo em etapas, cada uma associada a uma estrada, placa ou paisagem. Assim desenvolvem-se outros conceitos importantes: "Como entender o tempo, o sentido da espera e o adiamento da recompensa (chegar ao destino, neste caso)."Aproveitar a viagem sempre foi o lema de Graça Carreiro, 58 anos. Sobretudo quando a açoriana viajava até ao Nordeste da ilha de São Miguel com as duas filhas – há 20 anos demorava mais de duas horas. Além de ser professora primária, cresceu numa família grande (tem oito irmãos), por isso os jogos surgiam de forma natural. Graça pregava-lhes partidas, com os plurais – "um cão, dois cãos" – e com as histórias: "Dizia ‘e o lobo tinha uma boca muito pequenina’ para ver a atenção delas."Um conselho? Mantenha-se positivo, tente divertir-se. "Queixamo-nos constantemente de que não temos tempo para estar com os nossos filhos e desperdiçamos estas oportunidades", lembra Mário Cordeiro.