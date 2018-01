Pode ser um descuido – ou pior. Crianças que surpreendem os mais velhos em relações sexuais pensam que se trata de violência e podem desenvolver traumas.



Casos de exposição de crianças a actos sexuais dos pais não são assim tão invulgares, ainda que muitos casais não o façam de forma premeditada. Especialistas confirmam que há miúdos que chegam aos consultórios com neuroses, hipersexualidade e erotização precoce, por terem visto os pais a fazer sexo. As psicólogas Filipa Costa Pereira e Beatriz Luna Pais, o pediatra Mário Cordeiro e o sexólogo José Pacheco explicam à SÁBADO como lidar com a situação – que pode ter origem num descuido, em negligência ou, no limite, em perversão.



O que pensam as crianças que surpreendem os pais a fazer sexo?

Até aos 7 anos interpretam como violência, na "qual os adultos se magoam", explica Filipa Costa Pereira. José Pacheco recorda o caso de uma criança que pensava que o pai estava a fazer mal à mãe devido aos gemidos dela; e de um adolescente que, no seu quarto, ficava incomodado por ouvir a intimidade dos pais.



Que traumas é que a situação provoca no menor?

h Podem ir do medo e do nojo à banalização do acto sexual. Filipa Costa Pereira descreve o caso de um miúdo de 6 anos que se gabava das conquistas na escola e desenhava cenas explícitas. Em terapia, admitiu que, intrigado por sons estranhos no quarto dos pais, subia a uma cadeira para espreitar o que eles estavam a fazer.



Como é que os pais devem reagir, se forem apanhados?

Fingir que nada aconteceu não resolve. "Deve-se perceber o que a criança viu, como interpretou e dar explicações ao nível do seu entendimento", recomenda Beatriz Luna Pais. Mário Cordeiro sugere cautela: "Dar a entender que não houve violência e não falar demasiado no assunto." Se detectarem sinais de instabilidade na criança, os pais devem recorrer à intervenção profissional.



Qual é a fronteira entre um descuido e maus-tratos?

A reacção dos pais é que determina se a exposição foi ou não inadvertida. Se sentirem pudor e sensação de interdito, pode tratar-se de um descuido, acidental, segundo Mário Cordeiro. Caso haja banalização do acto, sem pensar nas consequências para os menores, isso pode configurar maus-tratos.



Como resguardar a intimidade?

Atenção às portas e aos ruídos. O pediatra alerta que normalmente os descuidos surgem nas férias ou em fins-de-semana em hotéis. Ter vida conjugal no mesmo quarto do filho é grave. "O bebé/criança não percebe, mas escuta, vê e interpreta de uma forma diferente do adulto", diz Beatriz Luna Pais.



Há adultos traumatizados por estes episódios na infância?

Há. Uma mulher de 40 anos queixava-se da vida conjugal insatisfatória e não se lembrava da primeira experiência, aos 27 anos. Através da terapia com Filipa Costa Pereira percebeu o recalcamento: presenciara a sexualidade do pai com namoradas. Outra mulher retraída percebeu que tinha enraizado um facto do passado. "Viu o pai forçar relações com a mãe", conta Beatriz Luna Pais.



Como superar o trauma?

Através da terapia e de uma avaliação psicológica minuciosa, "para diagnosticar a profundidade do sofrimento da criança", explica Filipa Costa Pereira.



Artigo originalmente na edição n.º 625, de 8 de Maio de 2016.