Isaiah Haastrup sofreu uma grave lesão neurológica durante o parto e tem estado ligado a ventiladores desde então

Seis meses depois do caso de Charlie Gard, o bebé britânico com uma rara desordem genética que o hospital decidiu parar os tratamentos e que morreu no dia 28 de Julho de 2017, os tribunais britânicos voltam a decidir sobre a vida de um bebé.

Isaiah Haastrup tem onze meses e sofre de deficiência profunda depois de ter ficado privado de oxigénio durante o parto. Os médicos do Hospital King’s College, em Londres, consideram que o bebé sofreu lesões neurológicas graves e que tem um nível de consciência muito reduzido

O menino não respira sozinho, está ligado a um ventilador desde que nasceu, e não se consegue movimentar. Os médicos consideram que o tratamento não está a surtir efeitos e que o bebé poderá estar a sentir dor.

Mas os pais têm outra opinião. Takesha Thomas e Lanre Haastrup garantem que o seu filho reage quando vê a cara da mãe e querem que o tratamento continue até puderem levar o filho para casa. Acusam ainda o hospital de ser responsável pela situação do filho, porque consideram que a decisão de realizar uma cesariana foi tomada demasiado tarde.



Hoje o tribunal britânico decidiu a favor do hospital. "Examinando os interesses superiores de Isaiah, considero que continuar o tratamento de suporte de vida não é o melhor para ele. Este é, com profunda tristeza, a minha decisão", disse o juiz MacDonald.

O tribunal considerou que as provas apresentadas pelo hospital eram suficientes para perceber que a situação médica do bebé não iria alterar-se e considerou os testemunhos dos pais "compreensivamente influenciados pela voz da esperança."

O juiz procurou consolar os pais. "É trivial mas verdade que o tribunal não consegue imaginar o sofrimento que esta decisão irá causar aos pais. Tenho a esperança de que, a longo prazo, os pais possam retirar algum conforto no facto de terem feito tudo o que podiam para conseguir um resultado diferente para o seu muito amado e querido filho."

O pai do bebé já reagiu à decisão. "Vamos falar com os nossos advogados para ver o que se pode fazer. Claro, que estou desapontado."

O hospital também reagiu. "Têm sido uns meses extremamente difíceis para os pais de Isaiah e todos envolvidos no seu cuidado. A decisão do tribunal de transferir Isaiah para os cuidados paliativos é do seu superior interesse e está baseado numa esmagadora quantidade de provas de especialistas. Agora a nossa prioridade é proporcionar ao Isaiah os cuidados que ele necessita, trabalhando de perto e apoiando os pais."