Os Rolling Stones vão prosseguir a digressão "No Filter" com novas datas entre 17 de Maio e 8 de Julho, a começar na Irlanda e a terminar na Polónia, sem passar por Portugal, anunciou esta segunda-feira a banda britânica.



Entre as datas de Dublin e Varsóvia o grupo vai actuar em cidades como Londres, Manchester, Edimburgo, Cardiff, Berlim, Marselha, Estugarda e Praga.



O anúncio da digressão refere ainda que haverá bilhetes exclusivos em pré-venda para todas as datas, para aqueles que estão registados na lista oficial de correspondência da banda.



As pré-vendas para o Reino Unido e Alemanha terão início na terça-feira, a partir da meia-noite, sendo necessário o registo até às 23h59 horas desta segunda-feira.



Os bilhetes oficiais para estes concertos estarão disponíveis para venda a partir de sexta-feira.



A compra de ingressos para os espectáculos em Dublin, Marselha e Praga inicia-se a 16 de Março.



A última vez que o grupo de rock britânico actuou em Portugal foi em 2014, no festival Rock in Rio Lisboa.