O humorista lembrou-se de uma menina que sofria de cancro e que no dia em que o conheceu o definiu como "o mais parvo". Anos depois voltaram a encontrar-se.

Ricardo Araújo Pereira foi o "convidado mistério" da festa de Natal da Acreditar (Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro) e apesar de ter sido convidado para fazer um espectáculo humorístico, o autor emocionou-se a meio da actuação.



Ricardo Araújo Pereira emocionou-se enquanto contava uma história de uma visita que fez há uns anos às instalações do Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. Nessa ano conheceu uma menina chamada Marlene que tinha nove anos. E apesar de estar a usar o seu material típico e que arranca gargalhadas há vários anos - piadas linguísticas, ou sobre o Benfica -, Araújo Pereira lembrou que um dia conheceu uma jovem menina que estava a lutar contra o cancro.



Foi então que as emoções vieram à flor da pele: RAP apercebeu-se que Marlene estava na sala. O humorista convidou a menina a subir ao palco e emocionou-se de tal forma que pediu a Marlene que contasse a história. Na altura, Ricardo tinha chegado junto do vidro e perguntado: "Quem é o mais parvo? Eu ou tu?" E Marlene respondeu de imediato: "O mais parvo és tu, pois claro".



Voltaram a encontrar-se um ano depois, numa festa de Natal do IPO. O autor sentiu um pequeno puxão no casaco e quando se virou não reconheceu a menina que estava à sua frente. Marlene tinha o cabelo comprido. Ricardo lembrou-se de imediato da menina, depois de saber da mudança visual e perguntou-lhe: "És tu que achas que eu sou o mais parvo, não é?".





O vídeo foi partilhado por João Salvado no Facebook, que agradeceu a disponibilidade do humorista e escreveu que "o artista até pode ser um bom artista, mas às vezes até a teatralidade da postura em palco pode claudicar face às coisas imprevistas da vida." E acrescentou: "Foi bonito. Toda a gente gostou muito, mas quem mais se emocionou foi o RAP — talvez por ser "o mais parvo". Assegurou à saída que para o ano irá voltar. E exige — atenção, exige mesmo — que daqui a um ano estejam lá todos. Não admite que ninguém falte. Há que respeitar o artista."