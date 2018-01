Menina rapa cabelo para doar à caridade e é suspensa

Anneka disse ainda que a acção da sua filha é "a coisa mais corajosa e incrível para se fazer" e que estava extremamente orgulhosa. A mãe da jovem diz não entender o que levou a escola a fazer com que a jovem se sinta "tão em baixo", ao colocá-la em isolamento.







Segundo a mãe, a escola disse que a jovem precisava de ter cabelo com pelo menos 1 cm até poder assistir livremente às aulas e estar no intervalo com os colegas.



Segundo o Mail Online, a directora da escola, Sara Davey, manteve a sua decisão, esclarecendo que a jovem desrespeitou as regras da escola e que merece ser castigada de acordo com o que estas ditam. "Todos os estudantes sabem que é política da escola e que a consequência é completarem o trabalho escolar numa sala isolada até que o cabelo cresça a um ponto que não seja extremo", explicou a directora que disse ainda que Niamh tinha falado desta sua ideia de rapar a cabeça à direcção, que a terá aconselhado a escolher outra forma de caridade.





Niham Baldwin, uma jovem britânica de 14 anos, foi suspensa da escola por ter rapado o cabelo. O corte de cabelo foi feito como um acto de caridade, mas terá ido contra as regras da escola.A jovem doou o seu cabelo à instituição Little Princess Trust, que cria perucas para crianças que perderam o cabelo na luta contra o cancro. Chegada à escola foi informada que devia usar um lenço para a cabeça até que o cabelo voltasse a crescer.A mãe da menina ficou ultrajada com a obrigação imposta pela escola e protestou através das redes sociais: "A Niham rapou o cabelo todo para o doar a uma instituição que faz perucas para crianças!!!", escreveu na publicação.