É uma das músicas do momento no Brasil. Que tiro foi esse? de Jojo Todynho já ultrapassou os 49 milhões de visualizações no YouTube e tornou-se viral nas redes sociais. O funk começa com o disparo de dois tiros e, rapidamente, começaram a ser publicados vídeos de pessoas que simulam serem atingidas pelos disparos.

A primeira famosa brasileira a fazer tal brincadeira foi Anitta, seguindo-se nomes como Luciano Huck e os filhos e Bruno Gagliasso. Os "tiros" chegaram a Portugal e o capitão do Benfica, Luisão, juntamente com a mulher, Brenda, e as duas filhas do casal, já colocaram o seu vídeo nas redes sociais.

A música criou polémica, por muitos verem como apologia à violência. Algo prontamente desmentido pela cantora na sua conta no Instagram: "Primeiramente, não fale o que você não viveu dentro de uma comunidade, entendeu? Eu jamais faria uma música incitando, incentivando a violência." Jojo diz que "tiro foi esse" é tido como um elogio às amigas bem vestidas, maquilhadas e vistosas.