Papa Francisco agilizou o processo. Dioceses têm gabinetes de aconselhamento.

Os pedidos de anulação de matrimónios em Portugal mais que duplicaram desde que o Papa Francisco facilitou os procedimentos. Segundo o Jornal de Notícias, em 2016 deram entrada nos Tribunais Eclesiásticos 100 pedidos. Em 2017, o valor aumentou para os 250.



Com Francisco, os processos, que se arrastavam por anos, são mais céleres. Um chamado processo breve dura no máximo 45 dias. Mas para tal ser uma possibilidade, as duas partes têm de estar de acordo e apresentar documentos "irrefutáveis" e "evidentes" da nulidade do casamento. As provas são exames médicos e testemunhos de amigos e familiares.



Contudo, só há dez processos breves em Portugal, assinala o JN. "O rigor continua igual e a exigência no apuramento da verdade dos factos é o mesmo", garante Manuel Joaquim Rocha, presidente da Associação Portuguesa de Canonistas e vigário-geral e judicial da diocese de Aveiro, ao diário.



Porém, Rocha reconhece que "há muito mais gente" a querer anular o matrimónio pela Igreja e que até em locais menos populosos, se tem pedido mais informação.



Segundo o JN, todas as dioceses têm agora gabinetes de aconselhamento. Quem deseja anular o casamento recorre a um juiz do Tribunal Eclesiástico, que o aconselha a continuar ou não. O organismo estuda os factos (como vícios, omissões e falta de consumação) e, "reunidas as provas necessárias, declara ou não, com a certeza moral de um colégio de três juízes, que o matrimónio nunca existiu". Ou seja, nunca se anula um casamento: reconhece-se sim que este nunca chegou a existir.





Os pedidos de anulação de casamentos têm um custo associado: em Lisboa, é entre mil e 1500 euros. Mas segundo o site Aletheia, é possível nem recorrer a um advogado ou nem pagar nada, caso o Tribunal patrocine o processo.