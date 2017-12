Passagem do ano sem chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera considerou improvável a ocorrência de aguaceiros na noite de 31 de Dezembro

Quem está planear celebrar o Ano Novo na rua pode estar descansado quanto ao estado do tempo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na noite de 31 de Dezembro podem registar-se aguaceiros em alguns locais do país, mas com fraca probabilidade.



A previsão para a tarde do dia 31 é de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, tornando-se moderada no início da tarde e estendendo-se à região Sul. No final da tarde os aguaceiros tornar-se-ão fracos e pouoc frequentes.



"Deste modo, a tendência actual para a noite de passagem de ano é de ocorrência de aguaceiros em alguns locais, embora com baixa probabilidade", refere a entidade em comunicado.



Quem planeia um reveillon na Serra da Estrela pode contar com queda de neve nos pontos mais altos.



Primeiro dia de 2018 cinzento

Já o primeiro dia do novo ano contará com períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região Sul, e com alguns períodos de chuva fraca ou chuvisco na região Norte.



Na Madeira, onde já atracaram 10 navios cruzeiro para assistir ao fogo de artíficio, prevê-se a ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde.



"Na passagem de ano existe uma baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, o vento será de nordeste fraco a moderado e a temperatura não registará alteração significativa", salienta o IPMA.



"Nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro as temperaturas mínimas deverão oscilar entre 14 e 15ºC e as máximas entre 18 e 19ºC", frisa o IPMA.



Com Lusa.