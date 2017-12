Uma norte-americana decidiu celebrar a vasectomia do marido... com uma festa.



pub A idea veio de Kimberly Hemperly, que anunciou pelo seu Facebook a decisão do marido de fazer uma vasectomia depois do segundo filho. O evento tem tudo o que uma festa pede: bolo, balões e t-shirts personalizadas. Os filhos têm direito a t-shirts com a seguinte mensagem estampada: "sobreviventes".



"É com muito entusiasmo que anunciamos que não vamos criar mais nenhuns humanos pequeninos a esta família", lê-se na publicação. "O meu marido vai sacrificar-se pela equipa. Para celebrar esta ocasião, decidi dar uma espécie de festa de despedida ('Balls Voyage')", acrescentou.