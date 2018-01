Dan Brandon morreu estrangulado por uma das suas várias cobras de estimação. O britânico de 31 anos morreu estrangulado por uma píton de 2.5 metros, concluiu a autópsia

Segundo o The Guardian, o caso remonta a Dezembro de 2017. Os pais encontraram-no inconsciente em casa, no quarto onde guardava os répteis todos. O animal estava fora do terrário e escondido no armário.O médico legista considera que Dan "tinha-a enrolada ao pescoço quando aconteceu alguma coisa". "Pode tê-la pisado, ou tropeçado e a cobra assustou-se e comprimiu o corpo, matando-o", explicou, citado pelo jornal britânico.