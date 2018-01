As autoridades de Harris County, no Texas, EUA, entraram na casa ao executar um mandado de busca por suspeitas de tráfico de droga - a casa estava sinalizada como sendo um laboratório de metanfetaminas. Mas, a 20 de Dezembro do ano passado, a descoberta foi diferente: a polícia encontrou uma criança de quatro anos fechada num armário. E, além da exposição às metanfetaminas, a criança contou às autoridades que os amigos "eram os ratos e as baratas" que entravam no guarda-roupa."Os detalhes deste caso são horríveis. É uma criança de quatro anos que viu coisas que nem um adulto devia ter visto", contou à ABC13 a representante legal do menor, Rachel Leal-Hudson. Não se sabe ao certo quanto tempo a criança estava fechada no armário, mas a mesma fonte garante que as "coisas realmente chocantes e surpreendentes" que o menino conta, indicam que esteve "lá realmente muito tempo".Aos polícias, a criança contou tamvém que quando saía do armário sem autorização era castigado e mandando para cima do frigorífico, por ter medo de alturas.A criança encontra-se à guarda do estado, enquanto se procura uma solução para o seu futuro. A mãe não estava em casa na altura da rusga. O pai pediu a custódia, mas é suspeito de ter problemas com drogas. Segundo o Mirror, as autoridades ainda procuram Daniel Clark Morris III, suspeito de ser o responsável pela produção e venda da droga produzida na casa.