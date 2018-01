Uma jovem de 19 anos resolveu homenagear a sua avó com uma tatuagem que esconde, em forma de ondas de som, a última mensagem de voz deixada pela familiar.

É uma homenagem emocionante. A cantora Sakyrah Morris, de 19 anos, resolveu homenagear a sua avó com uma tatuagem que esconde, em forma de ondas de som, a última mensagem de voz deixada pela familiar.



Segundo o jornal britânico The Telegraph, a tatuagem foi feita no terceiro aniversário após o falecimento da avó, no dia 3 de Janeiro. Com a ajuda de um artista especializado da empresa tecnológica Skin Motion, que em processamento de áudio através de imagens, Morris diz que esta foi a melhor maneira de a homenagear.

Basta passar com uma aplicação da Skin Motion para fazer a "leitura" da tatuagem. A jovem de Chicago partilhou um vídeo da leitura da tatuagem no Twitter. "I love you" (Eu amo-te, em português), ouve-se na tatuagem.