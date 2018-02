Pebbles chegou a Belen depois de um susto de saúde que tornou a estudante ansiosa e mentalmente instável. Aconselhada pelo médico, arranjou um animal de estimação, que estava oficialmente certificado como "animal de suporte emocional".

Uma estudante norte-americana queria visitar a família em Baltimore durante as férias da universidade, na Florida. Dias antes de apanhar o voo de regresso para a escola, ligou duas vezes para a Spirit Airlines a perguntar se podia levar consigo o animal de estimação: um hamster anão. A companhia aérea disse não encontrar qualquer problema com isso.Chegada ao aeroporto de Baltimore, a Spirit Airlines não deixou o pequeno animal embarcar. Um dos funcionário sugeriu a Belen que atirasse o hamster pela sanita ou o libertasse na rua. Ou então não poderia entrar no avião.A jovem que tinha aulas no dia seguinte tinha mesmo de embarcar, ficando num grande dilema, passando horas às voltas no aeroporto sem saber o que fazer. Tentou inclusivamente alugar um carro, mas sem sucesso, tendo por fim decidido que atirar o hamster pela sanita era a melhor opção. "Ele estava tão assustado. Eu estava tão assustada. Foi horrível tentar pô-lo na sanita. Fiquei 10 minutos a chorar na casa de banho. Achei melhor acabar com a vida dele ali do que deixá-lo à solta para acabar atropelado por um carro", contou a jovem ao Miami Herald.A jovem contou ao jornal que, depois do incidente, que ocorreu a 21 de Novembro, enviou uma queixa por e-mail à Spirit Airlines. A mesma diz que a companhia lhe ofereceu um voucher com uma viagem grátis para várias cidades, que recusou.O porta-voz da companhia aérea diz que "em momento algum um dos funcionários da empresa sugeriu a esta passageira atirar o animal pela sanita ou magoá-lo de qualquer outra forma", acrescentando que é "incrivelmente desanimador saber que a passageira decidiu acabar com a vida do próprio animal de estimação".