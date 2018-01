Investigadores da Universidade de St. Andrews, Durham e Exeter concluíram que ser desejado por mulheres dá um "boost no charme".

Um homem fica mais atraente aos olhos de outras pessoas quando é desejado por outras mulheres, concluíram vários investigadores da Universidade de St. Andrews, Durham e Exeter.



Segundo o estudo, publicado no Scientific Reports, ser desejado por mulheres dá um "boost de charme". Os investigadores mostraram a 49 mulheres várias caras de homens. Em grupos, cada mulher avaliou duas vezes as mesmas caras. As avaliações mudaram à segunda vez: ao ser desejado pelas colegas de grupo, o rosto do homem em causa ficou, aos olhos das inquiridas, mais gentil, fiel e propenso a ser melhor pai.



"As mulheres copiam as preferências de copulação de outras mulheres apenas porque os seres humanos têm uma tendência para serem influenciados pelas opiniões de outrem", disse a líder da investigação, Kate Cross. Em média, uma participante mudava em 13% o seu rating original dependendo no que as outras mulheres diziam.