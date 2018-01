Se hoje vir alguém sem calças no metropolitano de Lisboa, não estranhe. Hoje cumpre-se o No Pants Subway Ride (Viagem de metro sem calças), uma iniciativa que veio dos Estados Unidos mas que já cumpre o seu décimo aniversário no nosso país.Acontece entre as 15 e as 18 horas e tem de cumprir dois requisitos para participar: "Disposição para tirar as calças no metro" e "capacidade de o fazer como se nada fosse", indica o evento no Facebook.O ponto de encontro é na Praça Luís de Camões, às 15 horas. Deve trazer um bilhete de metro, uma mala ou um saco.A par de Lisboa, muitas outras cidades vão celebrar este dia. O evento costuma ser organizado pela ImprovEverywhere, um colectivo de comédia cujo objectivo é criar performances inesperadas em sítios públicos.