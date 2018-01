A nacionalidade de dois gémeos, filhos de um casal gay israelo-americano, está a ser contestada nos tribunais pelos pais depois das autoridades norte-americanas só ter concedido a nacionalidade norte-americana a uma das crianças

Aiden e Ethan Dvash-Banks nasceram há 16 meses, com quatro minutos de diferença, no Canadá. Os pais, o norte-americano Andrew e o israelita Elad Dvash-Banks, já eram casados há cinco anos quando decidiram ter filhos e resolveram os dois doar esperma para a fertilização in vitro que foi realizada por uma mãe de aluguer.

As crianças nasceram no Canadá, o mesmo país em que foi celebrado o matrimónio, e ambos foram registados como filhos do casal.

Entretanto Andrew e Elad Dvash-Banks resolveram fixar-se em Los Angeles, na California, EUA, perto da família de Andrew, e pediram a nacionalidade norte-americana para os filhos, convencidos que a nacionalidade de Andrew seria suficiente para não terem problemas.

Mas, ao contrário do que fazem com casais heterossexuais, as autoridades no consulado norte-americano em Toronto fizeram várias perguntas sobre a concepção dos irmãos e acabaram por exigir que as crianças realizassem testes de ADN.

A resposta surgiu em Março do ano passado: Aiden recebeu nacionalidade norte-americana, porque geneticamente é filho de Andrew, mas Ethan foi rejeitado por ser, geneticamente filho de Elad.

O casal decidiu, ainda assim mudar-se para a Califórnia requisitando um visto de turista para Ethan, que entretanto expirou, e candidataram-se para um visto permanente de imigração (green card). A criança encontra-se neste momento ilegal nos Estados Unidos.

O casal decidiu então contestar a decisão nos tribunais. "A mensagem é que nós não somos totalmente iguais. A nossa família é menor do que outras famílias", disse Andrew Dvash-Banks ao The Guardian.

"O meu filho está a ser prejudicado pelo governo e nós estamos a lutar para proteger o nosso filho e a nossa família."

A família considera que está a ser alvo de discriminação por ser um casal gay. "É algo que não nos deixa dormir descansados à noite", garante Andrew. Para além disso, os pais de Elad, que vivem em Israel ainda não conhecem os netos porque existe o risco de Ethan não ser permitido entrar nos Estados Unidos se viajar para Israel.

O processo alega que é inconstitucional negar a nacionalidade a Ethan e que a decisão é discriminatória porque o governo está a aplicar uma regra destinada apenas a pais que não são casados.

"O departamento de estado está a tratar casais do mesmo sexo como se eles não fossem casados e está a privar as seus filhos de direitos", defende o advogado do casal, Aaron C Morris da organização Immigration Equality.

"Retirar a nacionalidade a uma criança é um dos mais horríveis actos que um governo pode fazer a uma criança só porque os seus pais são gays, lésbicas ou bissexuais."