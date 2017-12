A ceia pascal aconteceu na quinta-feira antes da crucificação. Os julgamentos de Jesus seguiram-se nessa mesma noite. Certo? Errado. Os momentos finais de Cristo não foram assim

A semana que antecedeu a morte de Jesus é, para milhões de pessoas, a mais grandiosa e importante da história do mundo. Para Colin J. Humphreys, um investigador da Universidade de Cambridge, também. Intrigado com a falta de consenso sobre o que de facto aconteceu nesses dias, o professor decidiu estudá-los até solucionar todos os mistérios que resultam da interpretação dos evangelhos.

Porque afirmam Marcos, Mateus e Lucas que a última refeição de Jesus foi a ceia pascal e João diz que ela aconteceu antes disso?



E por que razão se crê, quando já se provou ser simplesmente impossível, que numa noite tenha havido tempo para prender Jesus, submetê-lo a cinco interrogatórios e dois julgamentos, conduzindo-o a pé por percursos de vários quilómetros, e ainda para o chicoteamento e o penoso caminho até à crucificação? Como se explica que a lei judaica proíba julgamentos nocturnos em vésperas de dias festivos, como o sabat, e que nenhum dos evangelhos alegue a ilegalidade do de Jesus?



Ao fim de dois mil anos, há respostas novas em O Mistério da Última Ceia, publicado pela Oficina do Livro. Ao contrário do que defendem muitos especialistas, Colin J. Humphreys, um dos mais reputados historiadores biblícos do mundo, garante que não há contradições nos quatro evangelhos e que Marcos, Mateus, Lucas e João têm apenas sido mal interpretados.



As conclusões são surpreendentes. A principal: a última refeição de Jesus não aconteceu na quinta-feira, mundialmente celebrada como Quinta-Feira Santa, mas um dia antes, na quarta. Depois de explicar porquê, o autor lembra que, na verdade, "a Bíblia nunca diz que a Última Ceia foi na quinta-feira". Prepare-se para toda uma nova história sobre a última semana da vida de Jesus. Os mistérios parecem acabar aqui.



Mistério. O dia da crucificação.



Explicação. Como Jesus era pobre, sem posição social de relevo, e além disso considerado um criminoso, "ninguém se preocupou em registar a data" da sua morte, escreve Colin J. Humphreys. Mas sabe-se que morreu no reinado de Tibério César (que durou de 14 a 37 d. C.), executado por Pilatos (prefeito da Judeia de 26 a 37 d. C.) e quando Caifás era sumo sacerdote (entre 18 e 36 d. C.). Ou seja, Jesus morreu entre 26 e 36 d. C. Nesse intervalo de 10 anos, a maioria dos grandes especialistas bíblicos inclina-se sobretudo para duas datas: 30 d. C. e 33 d. C. Mas sem certezas. Além disso, falta descobrir o dia do mês – os quatro evangelhos afirmam apenas ter sido no dia antes do sabat, ou seja, numa sexta-feira.



O Antigo Testamento determina que a refeição pascal seja tomada na noite do 15.º dia do primeiro mês do ano religioso judeu, o Nissan, que corresponde a Março/Abril no nosso calendário. De acordo com o evangelho de João, a Última Ceia, os julgamentos e a crucificação de Jesus aconteceram antes da refeição da Páscoa. "A interpretação natural de João é a de que a crucificação sucedeu a 14 de Nissan e a refeição da Páscoa sucedeu na noite do início do novo dia judaico, a 15 de Nissan", explica Colin J. Humphreys. Mas, para Marcos, Mateus e Lucas, a Última Ceia foi a refeição pascal, portanto a 15 de Nissan, com a crucificação a acontecer no mesmo dia, de manhã.



Os estudiosos bíblicos estão completamente divididos sobre qual das versões é a certa. Terá a crucificação acontecido a 14 ou 15 de Nissan? Uma confusão que o autor diz poder ser normal dois mil anos depois do acontecimento, mas praticamente impossível para os autores dos evangelhos, sobretudo porque se trata dos dois dias mais importantes do calendário judaico.



Solução. Como não há registos do calendário oficial judaico do tempo de Cristo, Colin J. Humphreys pediu que Graeme Waddington, perito em astrofísica da Universidade de Oxford, o reconstituísse com o objectivo de descobrir quando, entre 26 e 36 d. C., calharam 14 e 15 de Nissan em sextas-feiras de Março ou Abril. Resultado: isso só aconteceu nos anos 27, 30, 33 e 34.



Mas como Lucas especifica que o ministério de João Baptista (que baptizou Jesus) começou no 15.º ano do reinado do Imperador Tibério, ou seja, nunca antes do Outono de 28 d. C., o ano 27 é eliminado. E a data da conversão de Paulo, que os especialistas calculam não ser posterior a 34 d. C., elimina também esse ano.



Restam 30 e 33 d. C. Mais especificamente sexta-feira, 7 de Abril de 30 d. C. e sexta-feira, 3 de Abril de 33 d. C. Ambas calham a 14 de Nissan. Mas se o ministério de Jesus começou depois do de João Baptista e teve três Páscoas, a primeira dessas Páscoas não pode ter sido antes de 29 d. C. Logo, a crucificação não pode ter acontecido a 30. Ou seja: Jesus morreu no ano 33. A 14 de Nissan, ou 3 de Abril no nosso calendário. Às 3h da tarde.Tendo nascido, de acordo com outra investigação do mesmo autor, em Abril de 5 a. C., estava prestes a fazer 37 anos.



Mistério. A Última Ceia e a refeição de Páscoa.



Explicação. Marcos, Mateus e Lucas dizem que tanto os discípulos como Jesus chamaram Páscoa à sua última refeição, mas João afirma que a Última Ceia aconteceu antes da ceia pascal e que os judeus ainda estavam à espera de a tomar depois dos julgamentos de Jesus. Sendo esta a mais importante refeição do ano para os judeus (comemora o êxodo dos escravos israelitas do Egipto), "os judeus nunca se enganariam sobre se era ou não uma refeição de Páscoa", escreve Colin J. Humphreys.



Mas 20 séculos depois não há certezas sobre o assunto e por isso, lembra o autor, "metade das igrejas do mundo utilizam pão ázimo porque acreditam que a Última Ceia teve lugar antes da refeição de Páscoa".



Solução. Se Jesus morreu às 15h de 14 de Nissan e se a Páscoa dos judeus acontece a 15 de Nissan, João está correcto quando diz que a Última Ceia teve lugar antes da refeição oficial de Páscoa. Como se explica a aparente contradição com os outros evangelhos? A resposta está no calendário.

No século VI antes de Cristo, os babilónios destruíram Jerusalém e deportaram muitos judeus para a Babilónia.



Nesse exílio, que durou cerca de 50 anos, os judeus adoptaram o calendário babilónio. Quando regressaram à terra natal, continuaram a usá-lo, dando origem ao calendário oficial judaico do tempo de Cristo, chamado pós-exílio, no qual o dia ia de pôr-do-sol a pôr-do-sol. A par deste, havia outro calendário muito usado na época: o egípcio, com dias que corriam de nascer-do-sol a nascer-do-sol. Foi o usado por Moisés, e Colin J. Humphreys chama-lhe pré-exílio.



Ou seja, no calendário pré-exílio, os cordeiros pascais eram mortos e comidos no mesmo dia, 14 de Nissan, porque os dias iam de manhã a manhã; mas no calendário pós-exílio, o oficial judaico, os cordeiros eram sacrificados a 14 mas comidos a 15, porque o dia mudava ao anoitecer.

Pormenor importante: apenas os judeus de Jerusalém estiveram no exílio da Babilónia, adoptando o calendário lá usado. É de presumir, diz o autor, que os restantes se tenham mantido com o pré-exílio, como aconteceu com os samaritanos, os essénios e os zelotas. E assim, seguindo dias de manhã a manhã, faziam a refeição de Páscoa ainda a 14 de Nissan.



Qual dos calendários terá usado Jesus?

Pertencendo a um povo que não foi forçado ao exílio, os galileus, falando favoravelmente dos samaritanos, conforme registam os evangelhos, tendo um zelota no grupo, Simão, como sugerem vários estudiosos, e ainda identificando-se como o novo Moisés, o investigador considera muito provável que Jesus seguisse o pré-exílio.



Problema: para organizar a sua ceia pascal utilizando esse calendário "dificilmente podia pedir para utilizar o cenáculo de um judeu ortodoxo a viver em Jerusalém, uma vez que celebrar a Páscoa noutro dia que não o oficial teria sido uma heresia. Por isso creio que ele fez planos com um essénio para usar o seu cenáculo", escreve Colin J. Humphreys. Isto explica a estranha menção, por Lucas, ao "homem carregando uma bilha de água", função normalmente atribuída às mulheres – entre os essénios, maioritariamente celibatários, isso era normal.



Concluindo: a Última Ceia foi uma refeição de Páscoa, como dizem Marcos, Mateus e Lucas e, ao mesmo tempo, aconteceu a 14 de Nissan, antes da refeição oficial de Páscoa dos judeus, a 15, como afirma João. Portanto, os quatro evangelhos dizem o mesmo. As aparentes discrepâncias devem-se aos diferentes calendários, coisa que hoje podemos achar confusa, mas que, como lembra o autor, era completamente familiar ao público original dos evangelhos.



Mistério. O "dia perdido" de Jesus: quarta-feira antes da crucificação.



Explicação. Apesar de os evangelhos dedicarem entre 20 e 40% à última semana da vida de Cristo, há um dia em que nada parece ter acontecido. Até a amplamen- te utilizada Bíblia de Estudo da Nova Versão Internacional, exemplifica Colin J. Humphreys, diz: "Dia de descanso: quarta-feira. Não mencionado nos Evangelhos." E isso, sublinha o autor, é estranho por dois motivos. Primeiro: o dia de descanso judeu era o sabat (da noite de sexta-feira até à noite de sábado); segundo: os evangelhos deixam claro que Jesus esteve bastante ocupado na sua última semana de vida.



Solução. Sabendo que a Última Ceia aconteceu a 14 de Nissan e não a 15, os cálculos do astrofísico Graeme Waddington concluem que esse dia calhou do nascer-do-sol de quarta-feira até ao nascer-do-sol de quinta. Ou seja (e aqui está a maior revelação do livro), a Última Ceia não aconteceu na quinta-feira, como é crença da comunidade católica (e protestante) mundial, mas na quarta. Assim desaparece o estranho "dia perdido" na última semana de vida de Jesus. E passa a haver tempo para todos os acontecimentos que se seguiram.



Mistério. Pouco tempo para os julgamentos de Jesus entre a prisão e a crucificação.



Explicação. Os julgamentos pelo Sinédrio, Pilatos e Herodes aconteceram em diferentes locais, com vários interrogatórios, o chicoteamento e as três negações de Pedro pelo meio. "Os estudiosos andaram literalmente a correr por Jerusalém com um cronómetro para ver se todos os acontecimentos poderiam caber entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira. A maioria concluiu que tal era impossível", explica Colin J. Humphreys.



Solução. Como a Última Ceia não aconteceu na quinta-feira, mas na quarta, tudo se encaixa.

Sabe-se que os essénios costumavam prolongar a refeição de Páscoa pela noite, até cerca das 2h, e os evangelhos não dão qualquer indicação de que a ceia tenha sido apressada, pelo contrário. Depois disso, Jesus e os discípulos terão saído pelo portão Essénio e caminhado até ao monte das Oliveiras num percurso nunca inferior a 1,5 km. "Dada a hora da noite e o terreno difícil, sugiro que a viagem durou pelo menos 15 a 30 minutos", propõe o autor de O Mistério da Última Ceia.



Depois, os evangelhos registam que Jesus pediu a Pedro, Tiago e João para vigiarem enquanto ele rezava, mas eles adormeceram – três vezes. Portanto, conclui o autor, "é improvável que tenha sido menos de uma hora e poderá muito bem ter sido mais". A seguir, a prisão de Jesus e os acontecimentos em redor "devem ter durado 15 a 30 minutos e a viagem de regresso a Jerusalém (...) outros 15 a 30 minutos". Somando tudo, explica o livro, "seriam entre a 1h45 da manhã e as 4h30 quando Jesus chegou a Jerusalém. Fazendo a média (...), provavelmente por volta das 3h da manhã".

Jesus foi então levado a Anás (uma espécie de sumo sacerdote honorário) para um interrogatório preliminar e informal. Pouco tempo depois de aí chegar, segundo o evangelho de João, uma criada acusou Pedro de estar ao lado de Jesus; ele negou e o galo cantou; a criada acusou-o de novo e Pedro negou uma segunda vez; aqueles que estavam junto de Pedro voltaram a acusá-lo e quando ele negou pela terceira vez, conta Marcos, "cantou o galo pela segunda vez."



Com base nesta sequência de acontecimentos, o autor avança na cronologia. Os guardas romanos dividiam a noite em quatro turnos de três horas: das 18h às 21h, das 21h à meia-noite, da meia-noite às 3h e das 3h às 6h. E assinalavam o fim do terceiro turno, às 3h, com um toque de trombeta chamado gallicinium ou... canto do galo. Esse terá sido o primeiro, significando que o interrogatório de Anás começou por volta das 3h. Lucas diz que a segunda negação de Pedro foi "pouco depois" da primeira e que a terceira foi "cerca de uma hora mais tarde", ou seja, por volta das 4h30. Como os galos costumam começar a cantar sensivelmente uma hora antes do amanhecer e no dia 2 de Abril de 33 d. C. o sol nasceu em Jerusalém às 5h46, isto está em conformidade com o segundo canto do galo. E nessa altura Jesus foi conduzido até Caifás, num percurso que o autor estima em cerca de 15 minutos, tendo chegado por volta das 4h45.



Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas tornam claro que o julgamento foi demorado, até pela quantidade de testemunhas chamadas. Com o sol a nascer uma hora depois, o autor sublinha que "não havia assim tempo para um prolongado julgamento nocturno por parte de Caifás e do Sinédrio". A totalidade ou a maior parte dessa audiência aconteceu necessariamente durante o dia e assim houve tempo para que, durante o inquérito nocturno de Anás, se localizasse e convocasse os 71 membros do Sinédrio e as testemunhas ao palácio de Caifás. A seguir a esse julgamento Jesus foi cuspido, vendado, espancado e entregue aos guardas, que o levaram e agrediram.



Mateus e Marcos também são claros quando se referem à segunda sessão do Sinédrio: "Logo de manhã, os sumo sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os doutores da Lei e todo o Sinédrio; e tendo manietado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos."



Ora, se o primeiro julgamento foi demorado e começou ao amanhecer (Lucas), se o segundo e curto julgamento começou igualmente ao amanhecer (Mateus e Marcos), e se Jesus foi a seguir conduzido a Pilatos ainda de manhã cedo (João), isso quer dizer, conclui Colin J. Humphreys, "que os dois julgamentos pelo Sinédrio devem ter sido em dias consecutivos" e durante o dia.



Resumindo: Última Ceia quarta-feira à noite, interrogatório informal de Anás durante a noite até ao amanhecer, julgamento principal pelo Sinédrio e Caifás a partir do romper do dia de quinta-feira com Jesus condenado e entregue aos guardas; noite de quinta-feira passada na prisão; segunda sessão do Sinédrio e envio a Pilatos sexta de manhã; crucificação às 9h.



Mistério. A legalidade dos julgamentos.



Explicação. Para encaixar todos os acontecimentos entre a Última Ceia na noite de quinta-feira e a crucificação às 9h da manhã de sexta, o julgamento principal de Jesus pelo Sinédrio tinha de ter acontecido durante a noite – coisa proibida pela lei judaica, que estipulava: "Em casos de pena capital, o julgamento tem lugar durante o dia (...) e pode chegar-se a um veredicto de absolvição no próprio dia, mas não se pode chegar a um veredicto de condenação antes do dia seguinte.



Assim, os julgamentos não podem ter lugar na véspera de um sabat ou na véspera de um dia festivo", dias em que o trabalho era proibido. Mais: em casos capitais, expressa também a lei judaica citada no livro, "o julgamento principal tem lugar no primeiro dia e, se a pessoa é condenada, o Sinédrio deve dormir sobre a decisão e confirmá-la no dia seguinte".



Se a Última Ceia tivesse acontecido na quinta-feira à noite, seguida da crucificação na manhã seguinte, esta regra não podia ter sido seguida. E assim os julgamentos desrespeitariam de forma flagrante a lei judaica, e isto, como sublinha o autor, apesar de nenhum dos evangelhos (que até falam em testemunhas falsas) alegar a ilegalidade da condenação.



Solução. Com a Última Ceia a acontecer na quarta-feira à noite, e não na quinta, tudo se encaixa, legal e temporalmente: o primeiro julgamento foi na manhã de quinta-feira, que não era nem dia nem véspera de dia festivo, tendo sido demorado e terminando com a sentença de morte, a seguir à qual Jesus foi entregue aos guardas e espancado. Essa noite, defende O Mistério da Última Ceia, foi passada na prisão. No dia seguinte, sexta-feira de manhã, o Sinédrio voltou a reunir-se, brevemente, no palácio de Caifás para confirmar a pena de morte decretada na véspera e enviar o condenado a Pilatos para que o prefeito mandasse executar a sentença. A nova teoria está em total conformidade com a lei judaica.



Mistério. O curioso comportamento de Pôncio Pilatos.



Explicação. A figura fraca do prefeito da Judeia no julgamento, devido à pressão dos Judeus, não convence muitos teólogos e historiadores – Pilatos era descrito como um governador implacável e fortemente anti-semita.



Solução. Saber que a crucificação aconteceu a 33 d. C. explica a atitude enfraquecida. Pôncio Pilatos era protegido e fora nomeado prefeito da Judeia em 26 d. C. por Sejano, comandante da guarda de elite do imperador, e um reconhecido anti-semita que teria a pretensão de eliminar a raça judaica. Mas Sejano foi executado por traição em Outubro de 31 d. C., tendo Tibério ordenado a todos os governadores do império que não maltratassem os judeus. Portanto, a crucificação a 33 d. C. explica o retrato de Pilatos feito pelos evangelhos. Uma crucificação no ano 30 não explicaria.



Mistério. A ressurreição acontecer ao terceiro dia, domingo, quando a crucificação aconteceu na sexta-feira.



Explicação. Todos os evangelhos dizem que a ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana judaica e Marcos especifica que Jesus já estava levantado quando Maria Madalena, Maria (a mãe) e Salomé chegaram para ungir o seu corpo com especiarias logo após o nascer-do-sol de domingo. Então: morreu às 15h de sexta-feira e a ressurreição ocorreu antes ou durante o nascer-do- sol de domingo, o que dá menos de 48 horas, ou dois dias.



Solução. Para os antigos judeus, explica O Mistério da Última Ceia, uma fracção de um período de 24 horas contava como um dia e uma noite completos. Adaptando isso aos evangelhos, escreve Colin Humphreys, "quando Jesus morreu às 15h de sexta-feira isso conta, assim, como o primeiro dia judaico (do pôr-do-sol de quinta-feira até ao pôr-do-sol de sexta-feira), o corpo de Jesus estava no túmulo no segundo dia judaico (do pôr-do-sol de sexta-feira até ao pôr-do-sol de sábado) e ergueu-se dos mortos ao terceiro dia judaico (entre o pôr-do-sol de sábado e o pôr-do-sol de domingo)".