Mais concretamente “Ele” e “Ela”, o duo que faz o Casal Mistério. Falámos com eles sobre o novo livro.



Não se pode ligar, são eles que ligam. Não se pode tirar fotografias. Não se pode saber o nome. "Então como é que trato um e o outro?" Ele e Ela.



Começámos por dizer a Ele (em português correcto seria "dizer -Lhe", mas pareceria que estávamos a falar com Deus), que a sua voz não é nada estranha, que podíamos jurar que o conhecíamos de algum lado "Curioso, já a sua voz não me diz nada." Estão os dois muito divertidos do outro lado da linha.



Todo este secretismo podia indiciar que estávamos a falar com uma fonte do caso Snowden. Mas é apenas o core business do Casal Mistério.

Há quatro anos estavam num restaurante a jantar um salmão seco e tiveram a ideia de contar ao mundo a quantidade de salmão seco que andava por aí. Se apanhassem salmão fresco, contariam também. A ideia principal era o anonimato. Ainda é.



Nasceu o blogue, veio o apoio do Sapo e uma rubrica na Rádio Comercial. As redes sociais potenciaram o resto – só no Facebook têm 250 mil seguidores. Também deu uma ajuda a quantidade de novos restaurantes "da moda" que começaram a aparecer em Lisboa e que estavam a pedi-las.



Um deles foi o Beiju, da actriz Rita Pereira, cuja tapioca demorou uma hora a chegar. Ele não gostou, escreveu a crítica e o artigo correu pela web. Rita Pereira teve jogo de cintura. "Escreveu-nos a dizer que lamentava o tempo de espera, que iam melhorar. Pediu para voltarmos noutra ocasião. Foi muito educada", recorda Ela.



Hoje, com tantos convites para almoços grátis (a fama tem estas coisas), poderiam passar o ano todo em fins-de-semana fora. "Mas se aceitássemos convites, seria crítica enviesada. O blogue nunca teria o sucesso que tem", diz Ele.



Mão na massa

Há um ano lançaram o primeiro livro, As Escolhas do Casal Mistério. Agora chega o segundo, 50 Receitas com Apenas 5 Ingredientes (Ou Menos, Claro!).



Esta é a outra vertente do projecto, as receitas, que desde o início têm na base três ou quatro ingredientes: pratos fáceis de fazer, rápidos e saudáveis. Receitas para gente que não tem muito tempo, nem paciência, ou simplesmente nem tem muita coisa na despensa.



Dizem os autores que este livro surgiu desta última situação. Chegaram a casa depois de duas semanas de férias e só tinham seis ovos, duas batatas -doces e um pedaço de queijo da ilha de São Jorge. Consta que saiu dali uma obra- -prima de conforto.



Falando em ovos parados duas semanas no frigorífico, como é que se sabe se um ovo está bom sem o abrir? "Ele é que sabe isso", diz Ela, que parece ser mais provadora do que cozinheira. Ela também é mais impulsiva a escrever, para desagrado do marido. "Ele está sempre a dizer que os meus textos podiam estar melhor." Nota-se que Ele tem pulsão para editar textos dos outros.



Quanto ao ovo, "há duas maneiras", diz Ele. "Uma, é mergulhar o ovo em água. Se for ao fundo, está bom. A outra é abrir o ovo e ver como está aquela ranhoca horrorosa junto à gema. Chama-se calaza. Se tiver calaza, está fresco. Se não tiver calaza, está menos fresco."



Outra pergunta difícil. Como é que se come a sanduíche de melancia que aparece na página 98? São três fatias de melancia a fazer a vez de pão de forma, com queijo da ilha e pesto aconchegados pelo meio. "Ela prefere comer isso à mão", diz Ele, a sugerir falta de maneiras. "Grande lata!", exclama Ela. Chegámos à conclusão de que é melhor comer esta sanduíche com faca e garfo.



Excepção: o dia de anos

A fama trouxe também o aproveitamento alheio. O Casal começou a receber mensagens e emails de restaurantes e hotéis a perguntar quando é que saía o texto sobre eles. Ficou claro perceber que havia pessoas a fazerem-se passar pelo Casal Mistério para obterem descontos em hotéis e almoços grátis. Alguns conseguiram. Daí que precisem de dizer que se alguém se apresentar em seu nome, "é uma burla".



Porque eles não se apresentam. Além dos filhos, só três ou quatro amigos sabem o que eles fazem. Nem a fotógrafa que fez as imagens do livro (Bárbara Tomaz) sabe quem eles são, e o mesmo acontece com a equipa que faz os vídeos que aparecem no blogue.

As receitas dos livros, como as que estão online, são bebidas em blogues e projectos internacionais, ou inventadas com o que têm e não têm à mão. "Não somos chefs", realçam.



O que começou com uma irritação com um salmão foi crescendo e hoje é um projecto que inclui publicidade, equipas de produção de vídeos e muitas horas de trabalho (além dos empregos e dos encargos familiares). "Toma muito tempo. Regra geral, estou dedicada ao blogue até às 10h da noite", diz Ela.



Uma das consequências é que os almoços e os jantares descontraídos acabaram. "Estamos sempre alerta, mesmo em almoços de trabalho, sempre a tomar notas no telemóvel", diz Ela. Só houve um jantar, "que eu me lembro nos últimos quatro anos", que foi excepção. "Disse para mim mesma: hoje não!" Foi o seu dia de aniversário.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 705 de 31 de Outubro de 2017.