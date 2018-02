João Cajuda

Esta história começa com uma palavra que já não se usa: weblog. O nome provisório resultou da invenção de um nerd norte-americano do Ohio, Jorn Barger, que em Dezembro de 1997 quis testar algo simples: um site onde os posts pudessem ser vistos por ordem cronológica. O termo simplificou-se (o prefixo web caiu), mas os diários na rede sobreviveram por 20 anos e converteram-se numa indústria. Cada vez mais bloggers portugueses estão a profissionalizar-se e a tornar-se celebridades. Se o negócio é para valer, há quem esteja disposto a deixar carreiras para estar na blogosfera a full-time e criar tendências com o apoio técnico de agências especializadas.Ana Garcia Martins, do blogue A Pipoca Mais Doce, foi pioneira, em 2004. "Em 14 anos o blogue cresceu muito, ao ponto de ter deixado o jornalismo para me dedicar a ele. Continuo a crescer", diz àQuando atingiu a fase de maturidade, a blogger de lifestyle voltou a surpreender-se com o impacto que tinha. Preparava-se para ser mãe e vacilou no nome: talvez Manuel. Mas como era demasiado usado, recuou. "Decidi inverter o processo e tentar encontrar um que ainda não fosse muito comum." Ana e o marido, também blogger (Ricardo Martins Pereira, aka O Arrumadinho e que desenvolveu um curso de escrita para blogues), chamaram Mateus ao bebé nascido em Julho de 2013.O nome deixou de ser uma raridade, ainda que Ana não faça ideia se houve uma relação de causa-efeito. "Não me parece um fenómeno estranho. Fazendo um paralelismo com o negócio dos blogues, é este ‘fenómeno de imitação’ que os investidores valorizam, saber que se determinada blogger usar e recomendar um dos seus produtos ou marcas, haverá mais gente a querer fazê-lo."Para um blogue ser rentável precisa de publicidade. "Não temos uma tabela propriamente dita, trabalhamos muito em campanhas com continuidade. Os valores variam entre os 500 e os 1.500 euros", explica a agência Blog Agency, criada em 2015 e que trabalha com 20 "influenciadores". Porque afinal é de influenciar audiências que se trata o negócio. "É necessário alguma expertise, sobretudo skills digitais. Os assessores ou agências poderão dar suporte em termos de competência técnica, mas também de networking e parcerias com marcas", explicam Carolina Afonso e Sandra Alvarez, autoras do livro Ser Blogger (lançado em Abril de 2017).Os procedimentos para garantir que o blogue é encontrado nos motores de busca e funciona em dispositivos móveis representam "5% da equação de sucesso". A estimativa é de Roberto Gomes, fundador da We Can Fly (empresa de marketing de influência em Portugal). O êxito "depende muito mais da escrita e do magnetismo do próprio blogger", garante. A audiência tem a palavra final. Em Novembro passado, o grupo Media Capital lançou pelo segundo ano consecutivo a competição Blogs do Ano: houve cinco mil inscritos, mais dois mil que na primeira edição. Quem blogou melhor, não recebeu dinheiro; antes um troféu da escultora Isabel Mello – e o prestígio. Fizemos uma selecção de alguns dos blogues portugueses mais premiados. Blogue A Mãe É que Sabe nasceu a 9 de Novembro de 2014Seguidores 72 milÁrea de influência Dicas educativas, de alimentação para bebés, de vestuário (popularizaram o babywearing, o transporte de bebés em panos)Prémios Forbes Top 5 – Blogs de Família, 2017; Pumpkin 2017 Awards – Melhor Blog para FamíliasAmbas são Joanas, nascidas em 1986, de Comunicação Social e mães desde Março de 2014. Joana Gama, mais expansiva, conheceu Joana Paixão Brás numa comunidade de 55 mães do Facebook. Das 55 passaram a cinco, em Junho de 2014, e planearam um blogue. Seria uma espécie de Spice Girls. "Em que cada uma representaria uma mãe diferente", contam. Hoje são um caso de sucesso, mas só em duo.Das cinco restaram duas, porque as outras perceberam que fazer nascer um blogue a sério – com impacto para mulheres entre os 25-35 anos e atractivo para marcas do sector – daria demasiado trabalho. Ficaram as Joanas, que escrevem diariamente para televisão (Joana Paixão Brás foi coordenadora de guiões do Cinco para a Meia-Noite e editora de conteúdos dos programas Fama Show, E-Especial, Alta Definição, Gosto Disto); e para rádio (Joana Gama é gestora de conteúdos da Mega Hits FM, da Renascença).Mães millennials, que não largam as plataformas digitais, escrevem no diário online quando adormecem as filhas: a Paixão Brás tem duas (Isabel, de 3 anos, e Luísa, de ano e meio), a Gama tem uma (Irene, de 3 anos). As listas, exageros, adjectivação e sarcasmo são recursos de escrita para A Mãe É que Sabe, que deu origem ao livro com o mesmo nome, lançado pela Marcador, em 2016.Recebem cerca de 30 propostas publicitárias por mês e recusam várias. "Sobrecarregar o blogue de publicidade retiraria o que o torna único: proximidade e autenticidade. Preferimos ambas trabalhar e ter um blogue menos comercial", justificam.O discurso não é consumista, mas por vezes embrulham determinada marca com uma história e fazem esgotar o produto. Aconteceu com uma sugestão para este Natal – o boneco Plasticina Dentista Engraçado –, feita num post de 30 de Novembro. Coincidência ou não, quando Joana Gama foi à Fnac (parceira comercial do blogue) para comprar o boneco, já não havia. Noutra situação, a blogger assumiu que era ansiosa e mencionou o nome da hipnoterapeuta que a tratava. "Choveram centenas de emails a pedir o contacto dela", diz. A colega reforçou a tendência baby led weaning (benefícios de comer alimentos sólidos em vez de papas, a partir dos 6 meses) ao dar o exemplo com a filha Luísa. "Até me propuseram lançar um livro sobre o assunto, mas não sou uma autoridade na matéria." Blogue JoãoCajuda.com nasceu em 2014Seguidores Quase meio milhãoÁrea de influência Graças ao sucesso do blogue, em Agosto de 2016 abriu a agência Leva-me, que organiza tours para destinos exóticosPrémios Em Março de 2016 foi eleito pela plataforma de dados Rise como o 15.º blogger de viagens mais influente do mundo.Começou como actor nos Morangos com Açúcar, mas percebeu que podia aliar à profissão instável um gosto de infância: viajar. Filho do treinador Manuel Cajuda, João habituou-se cedo à itinerância por causa da carreira do pai. Aos 18 anos, já tinha vivido em 10 cidades. Hoje é um dos travel bloggers mais influentes do mundo e perdeu a conta aos países que visitou. "Nunca os contei. Partilho todas as aventuras no blogue. Os vídeos trouxeram-me muitos seguidores de várias partes do mundo."Foi por causa de um vídeo que João obteve um dos feedbacks mais marcantes. Uma filipina escrevia-lhe, agradecida. Trabalhava na Arábia Saudita e não visitava a família há dois anos, mas reconhecia pelas imagens a casinha no meio dos campos de arroz de Palawan – era a dos pais. "O mais engraçado é que falei com a mãe dela, vi as fotos dela, brinquei com os sobrinhos e dei bananas ao seu macaco de estimação."Os itinerários são planeados consoante os dias disponíveis. Só marca as duas primeiras noites, o resto é imprevisível. "Gosto de andar na floresta, descalço, a saltar cascatas… Tenho um bocado de Tarzan."Sempre em trânsito, potenciou a actividade com a criação de uma agência de viagens – a Leva-me (a palavra que mais ouve) – onde acompanha 300 viajantes por ano (20 de cada vez) a destinos exóticos. Para 2018, tem tours agendados para Marrocos (€890, 9 dias, sem voo), Tailândia (€1.970, 15 dias, sem voo) e Indonésia (€2.290, 14 dias, sem voo). Blogue Nutrição com Coração nasceu em Junho de 2016Seguidores 150 milÁrea de influência Ensina a usar novos ingredientes com interesse nutricional, como o cereal teff ou o grão de amaranto; lançou o sexto livro em 2017, Sem Culpa, Com SaborPrémios Nomeado para o Blog do Ano de 2017, na categoria CulináriaA silhueta de manequim (1,64 m de altura e 50 quilos) fala pela nutricionista de 36 anos. Ana Bravo garante que o seu plano alimentar não é "a via -sacra para o calvário", mas tem regras. Em sua casa não se cozinham fritos nem há alimentos processados; evitam-se o açúcar e o sal de adição, assim como as gorduras de má qualidade. "Sou transmontana, por isso consigo uma parte dos melhores ingredientes lá e a outra parte adquiro -a na zona dos biológicos."Não basta misturá-los, há que acertar na combinação feliz, que por vezes implica testar a receita três vezes. As mousses e os soufflés fazem sucesso entre os seguidores. A rubrica Os Bravos também, com testemunhos do antes e depois do plano alimentar. Outros Bravos não se expõem em público, mas enviam mensagens de gratidão à blogger.Ana Bravo destaca o caso de uma mulher com ortorexia (obsessão por comida saudável) que tinha uma visão distorcida do corpo e eliminava os convívios sociais. "Tinha uma vida muito solitária, o que preocupava muito os pais, cuja relação já estava a degradar-se. Com o tempo fomos vendo a melhor forma de ela ver a alimentação saudável de forma natural." Prova superada: "Começou a namorar e teve um filho lindo. É uma pessoa diferente, feliz."Histórias, receitas, sessões fotográficas de ambiente caseiro criam proximidade com a audiência (o blogue chega às 100 mil visualizações mensais). As fotografias são tiradas pela autora e pela amiga Kiki, licenciada em Biologia e com jeito para culinária. O décor tanto pode ser na cozinha de casa como no estúdio Nutrição com Coração, em Vila Real. "O segredo é trabalhar, trabalhar. Adoro nutrição e comunicação e sinto-me abençoada por juntar ambas."Blogue Inês Franco – Make Up a Difference nasceu em Abril de 2015Seguidores 250 milÁrea de influência Cada vez mais mulheres que nunca se maquilharam procuram os seus workshopsPrémios Vencedor na categoria Beleza do concurso Blogs do Ano 2017Passou pelos bastidores da Operação Triunfo, Achas que Sabes Dançar?, Ídolos, Gato Fedorento, Você na TV, Só Visto, Masterchef, etc. A maquilhar desde 1998, Inês Franco acrescenta agora dois nomes ao currículo: as apresentadoras Cristina Ferreira e Sílvia Alberto. Mas nada como um blogue para chegar a toda a gente (também está no Facebook e no Instagram para divulgar posts mais rápidos; os mais elaborados, como ensinar maquilhagem inteira, vão para o diário online).A presença nas redes sociais e na blogosfera teve efeitos directos nos seus workshops, que organiza há dois anos. "Tenho cada vez mais pessoas que nunca se maquilharam na vida e que agora querem começar. Quanto mais se fala em beleza, mais as pessoas se querem embe-lezar. A maquilhagem está super na moda", diz.À moda acresce o facto de as marcas terem gamas mais baratas. Dentro "dos milhões de opções" no mercado, diz, a especialista dá dicas sobre os produtos com a melhor relação qualidade/preço. "As marcas vêm ter comigo e a primeira coisa que lhes digo é: ‘Vocês até podem querer que eu publique, mas primeiro enviem-me os produtos. Se não gostar, não falo; se gostar, conversamos’. Prezo informar bem as pessoas."Quem já se pinta, procura-a no blogue para escolher a base, o corrector ou o lápis para os olhos indicado – estas são as dúvidas mais frequentes. Um dos picos de visualizações (168 mil) deu-se com o vídeo em que Inês ensinou a aplicar um batom de cor. "Têm de ser coisas fáceis para atingir toda a gente." Com um público-alvo feminino dos 25 aos 50 anos, Inês lançou a sua linha de pincéis feitos à medida: com o cabo e os milímetros do pêlo que quer. Blogue Por Falar Noutra Coisa nasceu a 29 de Maio de 2013Seguidores 303 milÁrea de influência: Opina com humor sobre a actualidade. Temas sensíveis: touradas, religião ou futebolPrémios Blog do Ano de 2016, vencedor da primeira edição do concurso Prémios Blogs do AnoGuilherme Duarte, 33 anos, "o gajo de barba" autor do célebre Por Falar Noutra Coisa habituou -se à multidão de inimigos virtuais que tem no blogue e tem alguns de estimação "que há mais de um ano vão lá comentar, sempre a dizer mal". Tenta responder a todos e inspira-se neles para uma rubrica dos seus espectáculos de stand-up ao vivo: Coninhas Gonna Conate. "E que tem sido um sucesso. Por isso, só tenho de lhes agradecer."Celebridade na blogosfera e fora dela, é reconhecido na rua pelos seguidores. Pedem-lhe fotos, oferecem-lhe uma cerveja ou desabafam. "És o Por Falar Noutra Coisa não És? Gosto muito do que escreves, quer dizer… agora já não gosto tanto porque falaste mal das touradas, é verdade", disse-lhe um rapaz no Porto.O engenheiro informático, que desde Fevereiro passado se dedica em exclusivo à escrita de humor e é agenciado pela Meio Termo, escreve posts de manhã e à hora do jantar – sem estar preocupado em rentabilizar o blogue com marcas. "Não me cabem nos dedos das mãos as marcas que já me contactaram e que depois me queriam impor uma série de constrangimentos editoriais e acabei por rejeitar a parceria porque não ia ser bom para mim e o público ia perceber que me tinha ‘vendido’." Feitas as ressalvas, admite que o carimbo de autenticidade tem retorno – mas de outras maneiras. O blogue potencia os espectáculos de stand-up (das 11 datas da digressão, seis esgotaram), os três livros (pelas suas estimativas terão vendido oito mil exemplares), os sketches de humor divulgados pelo portal Sapo (Falta de Chá) e o podcast Sem Barbas na Língua. "Serve como a minha plataforma de comunicação com o meu público que é quem depois paga bilhete para me ver ao vivo."Na linha de humor de Ricardo Araújo Pereira, João Quadros e Bruno Nogueira (suas referências), Guilherme vive em Alvalade mas é inseparável da Buraca – zona onde cresceu e a matriz para muitas piadas – e afirma que a notoriedade o motiva a continuar. Consolidou-a com o prémio Blog do Ano 2016. Este ano ganhou a congénere Mariana Cabral aka Bumba na Fofinha, com quem fez uma parceria a convite da Sociedade Ponto Verde para este Natal. O mote foi o apelo à reciclagem, numa quadra em que se desperdiça papel. "Já tinha havido a possibilidade de fazer algo em conjunto, mas só agora se concretizou. O guião foi feito a quatro mãos, via Internet." Gravado em casa da campeã dos blogues 2017, o vídeo de 12 minutos passou as 300 mil visualizações. "Acho que ninguém vai começar a reciclar logo depois de ter visto, mas pode ficar a ideia que mais tarde dará frutos." Blogue Style It Up nasceu em 2009Seguidores 95 milÁrea de influência Têm um prémio anual de beleza, Beauty Awards Style, em que uma das leitoras faz parte do júriPrémios Vencedor na categoria Moda do Blogs do Ano 2017O estereótipo da blogger que só quer ir a eventos à caça de borlas não encaixa nos perfis de Margarida Almeida, 38 anos, e Cátia Amaral, 37. São as marcas de beleza que as procuram, uma vez que elas são consultoras de imagem profissionais com cursos tirados em Londres, de Personal Styling e Fashion Styling. O nome do blogue inspira-se num dos filmes de Sexo e a Cidade, a sua série de culto. Margarida é uma espécie de Carrie Bradshaw à portuguesa, a par das tendências, e em 2004 participou num anúncio televisivo da Evax com projecção internacional. Este mês, será Cátia a entrar numa publicidade de TV a uma marca de beleza, mas não pode adiantar pormenores.Resistentes na blogosfera há quase uma década, acham que esta plataforma permite maior interacção com o público nacional – mas também do Brasil, Espanha, ou Reino Unido. "As leitoras partilham a sua opinião no blogue e, por sua vez, despertam o interesse das marcas. Não nos passava pela cabeça que um dia pudesse tornar-se um trabalho a full-time."Margarida deixou a carreira corporativa em marketing há cinco anos para ser blogger em exclusivo. "Foi uma decisão impulsiva, mas não me arrependo", garante. Cátia continua a conciliar a actividade com o marketing, acumulando a experiência de editora de beleza e moda. Blogue Poupadinhos e com Vales nasceu a 12 de Junho de 2013Seguidores 241 milÁrea de influência Truques de poupança, divulgação de saldos e de vales de descontoPrémios Vencedor na categoria Negócios do concurso Blogs do Ano, nas edições de 2016 e de 2017Poupadinha mas com estilo, poupadinha fit e rubricas afins. Neste blogue há saldos o ano inteiro e a protagonista é uma entendida em estratégias de poupança – incluindo vales de desconto. Janine Medeira, 36 anos, começou a divulgar a arte de descobrir preços baixos em plena crise (2013).Era a altura para as pessoas pensarem duas vezes antes de consumir; e nem todas tinham problemas económicos. Mas queriam aprender com a professora, que então dava aulas de Turismo na Universidade do Algarve e em escolas de hotelaria e gostava de economizar. Tomava o pequeno -almoço em casa, não almoçava fora todos os dias, nem fumava ou tão-pouco bebia café. "A partir do momento em que apareci em canais de TV a ensinar truques, começaram a seguir-me na Internet. Recebia centenas de emails."Se a urgência de apertar o cinto entretanto diminuiu, ficaram os hábitos e a consciência da poupança em cinco anos de posts do Poupadinhos e com Vales: há seguidores que vivem bem, mas ganharam o gosto de amealhar para uma viagem no fim do ano ou para roupas de marca. "Nunca me esqueci da mensagem que uma seguidora me enviou a agradecer tudo o que lhe ensinei; que graças a mim pagavam o infantário dos filhos sem dificuldades."A pressão para gerir uma comunidade digital composta por 80% de mulheres entre os 24 e os 35 anos, para responder aos emails e para conciliar tudo isto com o ensino era cada vez mais difícil. Em 2017 decidiu-se pelo blogue a full-time, pelo menos oito horas diárias – fora as formações que dá em workshops, palestras e presenças em eventos. Com o sucesso na blogosfera veio o editorial: em Março passado lançou o livro Ser Feliz Não é Caro, pela Esfera dos Livros, onde garante que é possível poupar 6 mil euros por ano. Blogue Viajar Entre Viagens nasceu em 2010Seguidores 33 milÁrea de influência Entre Maio e Setembro têm seis a oito mil visualizações diáriasPrémios Eleito o melhor blogue pessoal de viagens do Blogger Travel Awards 2017, organizado pela Bolsa de Turismo de Lisboa; também galardoado em 2014, 2015 e 2016Foi difícil beber leite de égua na Mongólia; pior ainda a prisão no Equador em 2008. Nessa ocasião, Rui Pinto, 41 anos, e Carla Mota, 42, foram confundidos com emigrantes ilegais e presos nos arredores de Cuenca, durante uma hora. No interior do deserto da Líbia enfrentaram a rigidez da cultura islâmica; e sentiram-se num "outro planeta" quando viajaram pela Índia. Destacam a Argentina por reunir os "lugares mais bonitos da Terra": sejam as quedas de água do Iguaçu ou a Patagónia.O lado bom foi sentirem-se, por vezes, distantes do Ocidente e do mundo globalizado – embora sejam a face visível da globalização pela blogosfera. "A viagem que mais nos marcou pela positiva foi o Irão. É o povo mais acolhedor e simpático que já conhecemos, a prova de que os países não são os governos mas as pessoas."O casal de professores do secundário (ele de Física e Química; ela de Geografia) já visitou 84 países em períodos das férias escolares e tenciona passar por mais 24 no próximo Verão. Planeiam a viagem de 15 mil quilómetros de carro de Londres às portas da Mongólia, com três amigos, e puseram em marcha a campanha de financiamento crowdfunding através do vídeo do YouTube (Carapaus de Corrida no Rally Mongol). Sobre as marcas são categóricos: "A maioria oferece-nos publici-dade ou produtos em troca. Não estamos interessados." Preferem transmitir o ideal de turismo socialmente sustentável.