Joaquin e Aitana de Jesús Ontiveros são os filhos mais novos de um casal de Earlimart, na California. O nascimento dos gémeos era esperado apenas a 27 de Janeiro, mas Maria entrou em trabalho de parto no último dia do ano. E os 18 minutos de diferença tornaram os bebés notícia: Joaquin nasceu às 23h58 de 31 de Dezembro de 2017 e a irmã gémea às 00h16 de 1 de Janeiro de 2018.

"Sou médico-obstetra há mais de 30 anos e nunca tinha tido a oportunidade de fazer um parto assim", confessou Seyed Tamjidi, do Delano Regional Medical Center da California, ao jornal Daily Mail.

O hospital garante que a mãe e as crianças se encontram bem e, apesar do parto prematuro, prontos para irem para casa em breve.

O casal, que já tinha três filhas, recebeu mais de três mil dólares (cerca de 2.500 euros) em prendas para as crianças – Aitana foi a primeira bebé do ano do hospital.