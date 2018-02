A imagem tornou-se viral no Twitter. Também caiu na "armadilha"?

No dia 24 de Fevereiro, uma rapariga chamada Marisol decidiu mostrar a sua roupa no Twitter: uma camisola e umas calças. A imagem acabou a tornar-se viral não pela escolha da indumentária, mas pela ilusão de óptica que revelava.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">yea i just combined vertical and horizontal stripes <a href="https://t.co/YxizoRBERl">pic.twitter.com/YxizoRBERl</a></p>— marisol (@milanoysl) <a href="https://twitter.com/milanoysl/status/967189875609997314?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

À primeira, as pessoas pensavam que ela mostrava ambas as pernas. Mas nada tema: é só a cor da faixa ao longo das calças que é semelhante à cor do chão.

Os comentários nas redes sociais não se fizeram esperar.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">This is more confusing than the white and gold/ black and blue dress that went viral in 2015 <a href="https://t.co/RMEYFsdhL0">https://t.co/RMEYFsdhL0</a></p>— nadya (@thiccafdolan) <a href="https://twitter.com/thiccafdolan/status/967612422889467904?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



"Isto é mais confuso que o vestido branco e dourado/preto e azul que se tornou viral em 2015", afirmou Nadya.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Is it just me or did anyone else think that was both of her legs at first <a href="https://t.co/7L2807VHqU">https://t.co/7L2807VHqU</a></p>— Erik Pryal (@ErikPryal) <a href="https://twitter.com/ErikPryal/status/967548366942023680?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



"Sou só eu ou toda a gente pensou que eram ambas as pernas primeiro", questionou outro.