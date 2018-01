Está de ressaca depois da festa? Elas limpam

Naquele dia terrível depois da festa, elas vão limpar, cozinhar e pôr tudo em ordem. Até já pensam no franchise

O chão peganhento, as garrafas de cerveja por todo o lado, a cinza no sofá, os restos de comida entre a sala e a cozinha e a loiça partida. É este o cenário de terror que duas empreendedoras enfrentam, com um sorriso, todos os fins-de-semana. E ainda trazem um hambúrguer, analgésicos ou chocolate para os anfitriões da festa. Elas cuidam da ressaca dos outros.



O projecto nasceu em Auckland, na Nova Zelândia. Rebecca, 25 anos, é consultora financeira, e Catherine, 33, é especialista em segurança. Quando não estão no escritório são as Morning-After Maids: vestem um uniforme (calças e T-shirt pretas, com o logo da empresa) e não esquecem a caixa verde. "Tem produtos de limpeza amigos do ambiente, luvas, panos e sacos do lixo, esfregonas e o nosso fantástico aspirador de carregar às costas", diz Rebecca à SÁBADO.



Para esta dupla, tudo começou num infeliz dia de ressaca. Estavam a espreguiçar-se quando Rebecca se começou a lamentar porque era a sua vez de fazer as limpezas: "Comentei que era fantástico se outra pessoa pudesse fazê-lo por mim e também preparar-me o pequeno-almoço. Rimo-nos durante um bocado mas depois começámos a pensar... talvez fosse mesmo uma boa ideia de negócio." E não pararam: desenvolveram um mapa de preços (cobram 20 dólares neozelandeses ou €19 à hora, com taxas mais altas se não houver marcação prévia ou se for preciso limpar vómito) e têm dois tipos de pequeno-almoço à escolha, que elas próprias cozinham. Há mais: podem ir comprar fast food ou analgésicos.



Lama no chão e nas paredes

Demoraram cerca de dois meses a preparar o conceito e mal se lançaram (nas redes sociais e no site, morningaftermaids.co.nz) fizeram sucesso. Dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido ou Austrália chegam pedidos para exportar o negócio – de Portugal, por enquanto, nada. "Estamos, definitivamente, a pensar expandir."



Números do êxito: arrancaram em Maio e a agenda de Junho ficou completamente preenchida. A pior casa que visitaram exigiu uma limpeza total, incluindo quartos e suítes. "Havia lama no chão e nas paredes", explica Rebecca. Demoraram quatro horas a deixar tudo impecável.



Enquanto limpam, ouvem música electrónica ("Estamos viciadas em Rufus, uma banda neozelandesa") ou riem-se com as histórias dos clientes, que partilham as loucuras da noite anterior. Também fazem festas ao Patrick e ao Larry – os cães de Rebecca e Catherine vêm no menu e são um extra grátis.



Artigo publicado originalmente na edição n.º634, de 23 de Junho de 2016.