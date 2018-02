Aconteceu hoje, na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma. Um homem despiu-se diante ao Êxtase de Santa Teresa (foto em baixo), escultura em mármore, que representa Santa Teresa de Ávila a ser atingida por uma seta de um anjo. A basílica do século XVII – que é um dos locais de passagem do best-seller Anjos e Demónios de Dan Brown – ficou em rebuliço com o episódio. No fim, o artista (que usava um longo véu branco) e o parceiro (que o fotografou) conseguiram fugir.

Projecto V

Chama-se Adrián Pino Olivera o catalão que anda pela Europa, a despir-se em frente a quadros e esculturas. O que une estas obras de arte é a representação do feminino – o artista pretende homenagear a mulher. O projecto de performances espontâneas, que até já lhe deu direito a largas horas na prisão, ainda vai a meio. Já completou 12 das 22 performances que tem planeadas: passou pelo Louvre (Paris), Prado (Madrid), Tate Britain e National Gallery (Londres).



É no dia 22 de cada mês que o comete a proeza - e Fevereiro não foi excepção. Conversámos com Adrián para conhecer o projecto improvável. O artista acredita que as mulheres são superiores aos homens – e que são elas a resposta para um mundo melhor.





