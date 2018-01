Doze camelos foram desclassificados do concurso de beleza anual destes animais na Arábia Saudita. Os animais foram desclassificados depois de receberem injecções de toxina botulínica para que os seus lábios se tornassem mais atraentes.O concurso anual realiza-se, pela primeira vez, nos arredores da capital do país, Riade. E o aumento do prémio pecuniário para 31,8 milhões de dólares (cerca de 26 milhões de euros) levou a alguns dos candidatos a fazer batota.Nesta competição as características dos camelos que são mais apreciadas são orelhas delicadas e um belo focinho. No entanto, os donos são proibidos de usarem drogas nos lábios ou aparar certas partes.E estas limitações fizeram com que o facto de vários donos terem feito operações plásticas nos camelos causasse a desclassificação destes.O filho de um dos produtores de camelos participantes disse aos jornais locais: "Usaram Botox nos lábios, narizes e até nos maxilares dos animais".O festival que inclui 30.000 camelos dura durante um mês.À Reuters, o juiz principal do concurso, Fawzan al-Madi, disse: "O camelo é um símbolo da Arábia Saudita. Costumávamos tê-los derivado da necessidade. Agora preservamo-los como um passatempo".