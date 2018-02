Diogo Piçarra não vai à final do Festival do Canção. Através de uma publicação de Instagram, o músico anunciou que não pretende "alimentar mais esta nuvem", referindo-se à polémica de ter alegadamente plagiado uma canção da IURD.





"A minha posição mantém-se em relação à minha música, a consciência tranquila e cabeça erguida. Mas não pretendo alimentar mais esta nuvem. Tudo isto que se criou em torno da minha participação, já não é Música", escreveu nas redes sociais o jovem músico.



Entretanto, a RTP já veio sublinhar, em comunicado, que "compreende e respeita" a decisão de Diogo Piçarra de não participar na final do Festival do Canção. "A RTP compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete Diogo Piçarra de retirar "Canção do Fim" do Festival da Canção 2018", escreveu.



Além disso, disse que "nunca duvidou da integridade do artista". "Independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, a RTP não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si", lê-se no comunicado publicado pela televisão", concluiu.

Recorde-se que a música de Diogo Piçarra era uma das candidatas a vencer o Festival da Canção deste ano. "Canção do Fim", composta e interpretada por Diogo Piçarra, chegou à segunda semifinal da competição com a pontuação máxima do júri.



Depois do pico de popularidade desta canção nas redes sociais, vários utilizadores nas redes sociais salientaram as semelhanças com outro tema da Igreja Universal do Reino de Deus. "Abre os Meus Olhos", inserida no Volume II do álbum "Cânticos do Reino", da Igreja Universal do Reino de Deus foi comparada com "Canção do Fim" de Diogo Piçarra.