Escreve sobre comida e vinhos há 23 anos e mantém uma coluna semanal no The Washington Post há 10. Em Dezembro, elegeu um vinho português como uma das melhores compras de 2017.

Quando no início do ano a SÁBADO contactou Dave McIntyre para marcar uma entrevista, o crítico de vinhos do The Washington Post sugeriu um encontro num restaurante português nos arredores da capital americana. A escolha do local teve vários motivos: fica perto da zona onde vive, tem garagem para estacionar mas, sobretudo, talvez pudéssemos "apreciar um vinho português enquanto conversamos".



Era esse, aliás, o motivo da entrevista. No final de 2017, o crítico, que mantém uma coluna semanal no diário americano há uma década, publicou uma lista dos 12 melhores vinhos do ano abaixo de 20 dólares (16,3 euros) - e o terceiro lugar era ocupado pelo português Confidencial Reserva de 2013.



Antes da conversa, Dave McIntyre escolheu um vinho do Douro. Só depois recordou as suas viagens a Portugal, a última das quais incluiu a entrada na Confraria do Vinho do Porto, a convite de George Sandeman - que conheceu na embaixada de Portugal em Washington - e que incluiu um almoço e um passeio pelo rio Douro.



Como começou a escrever sobre vinho?

Eu e a minha mulher apaixonámo-nos pelo vinho numa visita à Califórnia. Quando viemos para cá, começámos a visitar lojas, para tentar aprender e a frequentar provas de vinhos. Escrever sobre vinho tornou-se uma forma de aprender. Podemos ir a uma sala de provas ou visitar uma vinha, mas se entrevistarmos o produtor, ganhamos uma visão mais profunda que, evidentemente, tento comunicar aos meus leitores. Sobre como o vinho é feito, quem são as pessoas e as histórias que estão por trás dele. E, obviamente, podemos provar muito vinho. Tornou-se uma obsessão. A maioria das pessoas não passa tanto tempo a pensar em vinho como eu - o que é provavelmente bom para elas [risos].



Como escolhe um vinho?

A primeira pergunta a responder é "como o querem beber?". Vão estar sentados a ver televisão ou a conversar e a tomar um copo de vinho? Ou vão bebê-lo à refeição? A maior parte das vezes tomamos vinho com comida. A questão torna-se então "com o que é que o vão beber?", para o emparelhar com a carne, o tempero ou os molhos. E "de que vinhos gosta?". Há pessoas que só gostam de branco, outras de tinto. Há pessoas que só bebem vinho doce e outras dizem que tem de ser seco. É uma escolha muito individualista.



É verdade que o mesmo vinho pode ter um sabor diferente dependendo da comida?

Definitivamente. Há tantas coisas que podem afectar o sabor do vinho. Há quem fale nas fases da Lua. Há quem diga que o vinho sabe melhor num dia nublado em comparação com um dia de sol. Eu acho que a nossa disposição pode ter influência. Se estivermos zangados, o vinho não nos vai saber tão bem como quando estávamos bem-dispostos e a ter uma óptima conversa. Se o beber com um prato doce ou um prato picante, isso vai afectar o vinho. Mas se for bom, equilibrado e de qualidade, pode saber um pouco diferente, mas deve funcionar bem.



E um vinho que não seja assim tão bom pode saber bem no momento e no contexto certos?

Vamos pôr antes assim: nas circunstâncias certas, talvez possamos perdoar as falhas de um vinho [risos]. Ouvimos sempre as pessoas a contar histórias de quando foram viajar. Algo como: "Estava em Portugal e bebi um vinho verde maravilhoso num pátio, tínhamos uma refeição óptima, umas salsichas maravilhosas. Era maravilhoso, era leve, delicioso." Voltam, encontram um vinho verde e dizem "bem, pode ser delicioso, mas sinto a falta daquele pátio, da comida, a ocasião". Coisas dessas que afectam a nossa disposição. Mas, por outro lado, cada vez que abre um vinho verde vai lembrar-se daquele pátio - e vai querer bebê-lo.



Os copos também influenciam?

Há uma indústria que lhe vai dizer que precisa de um copo para o Cabernet Sauvignon, um copo para o Merlot e um copo especial para outro. Se for rico o suficiente e tiver espaço, óptimo. A forma do copo afecta a forma como o vinho nos sabe, mas as pessoas só precisam de duas formas: uma para vinho tinto, outra para branco. Até só um serviria. Mas o copo é importante. Prende os aromas para o cheirarmos. A primeira impressão é olhar para ele, vemos a cor e a luz. Depois agitamos para saírem os aromas e cheirá-lo. Para isso precisa de enfiar o nariz no copo e se estiver cheio não dá. Se bebermos vinho num copo de água, não temos a mesma sensação.



Para apreender tudo isso é preciso treino.

Treino, experiência, um bom nariz. E pode desenvolvê-lo. Costumo dizer: cheirem tudo, provem com discrição. Quando comecei a prestar atenção ao vinho e a cheirá-lo, comecei a reparar cada vez mais nos aromas à minha volta. Ao passar por um jardim sentia os aromas a pêssego - que me lembrava do Chardonnay que bebi antes. Basicamente, comecei a reparar mais no mundo à minha volta porque passei a pôr o nariz num copo de vinho regularmente.



Escreveu que Portugal é um dos seus locais favoritos para procurar uma boa "pechincha". Porquê?

Acho que por causa da economia, muito do vinho é barato em Portugal. Há zonas como o Douro, onde os preços podem subir, mas zonas como Alentejo e Dão têm preços razoáveis e boa qualidade. As pessoas de lá sabem o que estão a fazer e acho que cada vez mais importadores dos EUA estão a perceber isso e estão a ir a Portugal para descobrir estes vinhos para os trazer. O vinho chega cá, é relativamente barato e tem uma alta qualidade para o preço a que é vendido.



Notou alguma mudança na qualidade dos vinhos portugueses nos últimos anos?

Acho que estão a ficar melhores. Há 10 anos, alguns desses vinhos não muito caros eram "rústicos" e agora acho que a indústria se tornou mais moderna. É mais limpa. O vinho sabe mais frutado e fresco do que antes. O que gosto mesmo é de encontrar vinhos de Portugal que não são como de mais lado nenhum. Mostrem-me um Cabernet Sauvignon português e provavelmente pergunto: "Porquê?" Mas vocês têm Tinta Roriz, Touriga, têm não sei quantos nomes para Tempranillo, dependendo de que parte de Portugal falamos. Estas uvas que não crescem em mais nenhum lado, ou em muito poucos outros sítios, são o que as torna únicas. E muitos amantes de vinhos respondem a isso. E quando as obtêm por 10 dólares é ainda melhor.



Como os descobre?

As distribuidoras dão-me amostras. Mas eu procuro-os. Gosto de ir a uma boa loja local com alguém que goste mesmo do que faz. Eles provam todos os vinhos, sabem o que são e talvez gostem de ir a Portugal ou a França conhecer os produtores. Costumava passar horas a olhar para garrafas e é duro dizer que só vou comprar algumas porque gostava de comprar tudo e experimentar.



Viaja muito para esses países?

Não tanto quanto gostava.



Esteve em Portugal?

Sim, três vezes. Em todas no Porto e Vale do Douro, que é uma zona absolutamente linda, que adoro. E uma vez em Lisboa - fui a uma "floresta de cortiça" [um montado]. A última vez que lá estive foi há dois anos. Fui até ao Alto Douro, junto à fronteira espanhola, o que foi fascinante. Depois, eu e a minha mulher estivemos no Porto para o São João. Foi uma loucura. Nunca comi tantas sardinhas e chouriço numa só vez.



Visitou alguma quinta para ver como produzem o vinho?

Adoro fazer isso. Na primeira vez que estive em Portugal, há 12 anos, foi na altura das colheitas. Pude saltar para os lagares na Taylor e pisar as uvas um pouco, o que foi muito divertido - mas na verdade um bocado doloroso. Nunca me tinha apercebido de quanto as sementes podem doer. Adoro conhecer as pessoas que produzem o vinho. Estabelece-se uma ligação pessoal que tento comunicar aos leitores. Como escritor não quero ser a história. Sou o meio para os leitores experienciarem o que eu experienciei e sintam que quase provaram o vinho também.



Mencionou a cortiça. O que prefere: rolhas de cortiça ou de rosca?

A indústria melhorou os processos de fabrico das rolhas para eliminar os problemas que deram origem à cápsula de rosca. Acho que ambas funcionam bem. Gosto do romance de retirar uma rolha de cortiça de uma garrafa e do aspecto sustentável de estarmos a manter a floresta.



A sustentabilidade é importante?

Cada vez mais. Quando comecei, se dissesse a alguém que um vinho era orgânico a reacção era "oh, não quero". Significava que era sujo. Mas agora vemos cada vez mais vinhos feitos com uvas orgânicas ou com certificação biológica. Está a tornar-se importante para os produtores e os consumidores. O que é bom. E o principal é: desde que os vinhos sejam bons, está óptimo. Se não for bom, chamar-lhe orgânico não vai ajudar muito.



Os vinhos biológicos serão uma tendência para este ano?

Têm sido uma tendência crescente e podem ser mais proeminentes. Estive numa loja hoje e vi um vinho numa caixa de três litros que só dizia: "Amigo da terra." Estava a dizer "isto é orgânico e tinto". Essa empresa aposta que o consumidor se importa o suficiente com isso para o escolher: que seja tinto, orgânico e barato.



Mas o vinho em caixas está normalmente associado a vinhos que não são tão bons.

Sim. Mas isso está lentamente a mudar. Já provei vinhos em caixa e fiquei desapontado. Mas também já provei alguns bons. É difícil vendê-los porque as pessoas pensam isso: se está numa caixa deve ser horrível. Mas é mais barato comprar o vinho nesse formato e é mais amigável ambientalmente. Não bebo muito de caixas porque não bebo o mesmo todas as noites. Estou sempre a experimentar coisas diferentes. Mas para festas é óptimo.



(A SÁBADO viajou para os EUA com o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento)



Este artigo foi originalmente publicado na edição 717 da SÁBADO, nas bancas a 25 de Janeiro de 2018.