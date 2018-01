Como é que se mudou o Pai Nosso?

Quisemos perceber de que modo a Igreja fez alterações numa das orações cristãs mais conhecidas do mundo.

Depois de franceses e italianos terem mudado a oração do Pai Nosso, os bispos alemães decidiram, na sexta-feira, 26, manter a versão do seu país inalterada. Contactado pela SÁBADO, o Secretariado Nacional de Liturgia (SNL) explica como decorrem estes processos: "No caso concreto da França, as diversas Conferências Episcopais francófonas têm de começar por se pôr de acordo, o que não é fácil, porque são muitas e situadas em zonas geográficas distintas sob muitos aspectos".

Em causa está a mudança da penúltima frase da oração. Em Dezembro, "Et ne nous soumets pas à la tentation" foi substituído por "Et ne nous laisse pas entrer en tentation". Ou seja: os fiéis franceses dizem agora "Não nos deixes entrar em tentação" em vez de "Não nos submeteis à tentação".

A nova versão é mais próxima da portuguesa, explica a mesma fonte. "A única diferença entre ambas as versões, para além do tratamento de Deus por "tu", em francês, e por "Vós", em português, reduz-se agora a uma só palavra. Onde os franceses dizem "não nos deixes entrar em tentação" os portugueses pedem "não nos deixeis "cair" em tentação".

As actuais traduções do Pai Nosso surgiram depois do Concílio Vaticano II. "Quando o Missal de Paulo VI foi publicado em 1970, todos os cristãos católicos o aguardavam com forte desejo. Cada país, agindo com a celeridade possível, preparou a respectiva tradução. Não me consta que em parte alguma se tenha dito que essas traduções eram as ideais. Pelo contrário, suscitaram até bastantes controvérsias", explica o SNL. E acrescenta: "É natural que, passados quase 50 anos, alguns países sintam necessidade de introduzir mudanças na primeira tradução daquele importante livro litúrgico, nomeadamente em textos como o do Pai Nosso".