Na Califórnia, um homem que comia sushi quase diariamente descobriu que tinha uma ténia de 1,67 metros. A descoberta remonta a Agosto de 2017 e foi recentemente relatada pelo médico Kenny Banh no podcast de medicina This Won't Hurt a Bit.Durante largos meses, o homem queixou-se de desconforto intestinal, mas atribuía esse mal estar a uma crise de gases. No entanto, durante uma crise aguda de diarreia o homem percebeu que o homem tinha uma ténia, e acabou por ver o parasita sair do corpo.Segundo o relato do médico, o homem julgou que estava a sentir e a ver o seu próprio intestino a sair com as fezes, mas acabou por perceber que se tratava afinal de um verme comprido que se mexia. O homem sentiu-se aliviado porque, segundo o médico, o paciente "achava "que ia morrer porque as entranhas estavam a ser disparadas pelo seu traseiro".Depois de extraída, a ténia foi enrolada num rolo de papel higiénico e colocada num saco de plástico.

No hospital, o paciente revelou aos médicos que tinha por hábito comer peixe cru, e sobretudo sashimi de salmão, quase todos os dias.



Com o constante crescimento da popularidade do sushi, médicos de vários países têm alertado para o risco de um aumento das infecções parasitárias. Em 2017, um português deu entrada no hospital com febre, vómitos e dores de estômago. O doente, que tinha comido sushi recentemente, foi submetido a uma endoscopia que detectou um verme alojado no seu estômago – e que foi então removido, aliviando os sintomas de imediato.



É sabido que o consumo de peixe cru ou mal cozinhado é um factor de risco para o desenvolvimento de parasitas no organismo. Tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, recomendando-se que o produto seja congelado previamente, de modo a neutralizar possíveis parasitas, ou que seja cozinhado.



Pode ver a imagem da ténia neste link. Mas as imagens podem ferir susceptibilidades.