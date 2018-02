CMTV transmite jogos da selecção nacional de futebol sub-21

12:00

A CMTV vai transmitir, em directo e em exclusivo, os jogos de apuramento da selecção nacional de sub-21 para o Europeu de 2019, a realizar em Itália.

A CMTV vai transmitir, em directo e em exclusivo, os jogos de apuramento da selecção nacional de sub-21 para o Europeu de 2019, a realizar em Itália.

Trata-se dos jogos em casa com as selecções de Liechenstein, no dia 23 de Março, em Tondela; a 7 de Setembro, com a Roménia; e a 16 de Outubro, contra a Bósnia-Herzegovina.

Também o jogo fora, contra a Suíça, no próximo dia 27 de Março, a contar para o apuramento para o mesmo campeonato da Europa, será transmitido em directo e em exclusivo pela CMTV.

Desta forma, a CMTV associa-se à equipa de esperanças do futebol português, numa aposta no futuro da modalidade.

Trata-se de um acordo com a Federação Portuguesa de Futebol que dá seguimento à política de transmissões de grandes eventos desportivos por parte da CMTV.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, e lidera largamente este consumo televisivo, tendo obtido mais audiência que todos os concorrentes do cabo em todos os dias do corrente ano de 2018.

Também no horário nobre, a CMTV lidera o consumo de televisão entre os canais do cabo, num período horário que será agora reforçado através desta aposta.

Tiago Craveiro, CEO da Federação Portuguesa de Futebol, comenta este acordo dizendo que "o futebol em directo é o produto mais atractivo da televisão portuguesa e esta aposta da CMTV na Selecção Nacional sub-21 é mais uma prova do interesse que as selecções nacionais despertam. Sabemos por trajecto e experiências passadas que a Cofina e a CMTV procurarão criar novos públicos e desenvolver ainda mais este futebol que é, ao mesmo tempo, formativo e competitivo; talentoso e emocionante».

Já Carlos Rodrigues, director executivo da CMTV e do Correio da Manhã, diz que "transmitir jogos da selecção de sub-21 coloca a nossa estação no patamar dos directos de futebol de excelência, porque a selecção de sub-21 é a antecâmara para a selecção principal, e os grandes jogadores passam, em geral, por esta etapa rumo ao topo. É, por isso, uma honra associarmo-nos à FPF no âmbito dos sub-21, mas é também um enorme desafio para nós. Queremos criar eventos de enorme impacto nas cidades que a FPF vier a escolher para albergar estes jogos, pondo no terreno a nossa capacidade de organizar operações especiais de televisão próximas das populações. A CMTV ambiciona continuar a crescer, e este acordo é mais um passo nesse sentido."