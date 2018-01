Durante semanas, Zsazsa manteve-se ao lado do corpo da dona. A mulher, de 66 anos, morreu dentro do seu apartamento em Budaspeste, Hungria. Só no dia 3 de Janeiro, depois de os vizinhos alertarem para a sua ausência, é que a polícia entrou dentro da casa e se deparou com ambas.Zsazsa ainda tinha comida seca, mas sem água, encontrava-se muito desidratada. Morreria em dois dias, nas mesmas condições. Teve de ser arrastada pelas autoridades da casa porque não se conseguia levantar.A cadela havanês tem nove anos. Agora, está sob a alçada do grupo de resgate animal Allatmento Liga. "A cadela estava deitada junto ao corpo, e estava tão fraca que não podia ficar em pé. Tivemos de carregá-la", contou o responsável do grupo, Gabor Pataki, à agência Reuters.Agora, a cadela está a recuperar e, segundo os seus cuidadores, já consegue levantar-se e abanar a cauda.