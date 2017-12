Há uma forte possibilidade da mega-estrela da internet/youtube, Poppy, ter origem portuguesa. O seu nome de nascimento, Moriah Rose Pereira, indicia uma ligação lusa, mas comprovar ou sequer recolher dados sobre as suas origens continua a ser um quebra-cabeças, mesmo para os jornalistas no seu país nos Estados Unidos.

Para quem não está familiarizado com o fenómeno Poppy, ou "That Poppy" como se auto-intitula, a explicação parte também do surreal, do inesperado: o seu primeiro vídeo que consta da sua página oficial no Youtube, (https://www.youtube.com/user/thatPoppyTV) intitula-se "Poppy come algodão doce", com data de 2014, atingiu as 2,5 milhões de visualizações (https://www.youtube.com/watch?v=VnIlXxb0eoc&t=4s), mas um ano depois seriam 13 milhões a ver 10 minutos onde Poppy repete, do princípio ao fim, "I’m Poppy" (https://www.youtube.com/watch?v=fpCXxqiTjqE&t=369s). Um registo redundante onde a imagem e a voz estão ligeiramente dessincronizadas. A imagem é de uma jovem angelical de 22 anos, com o cabelo loiro, quase branco, de olhos rasgados ao estilo banda desenhada japonesa, com tom voz baixa, doce, pausada, vestida como uma criança (patrocinada pela marca japonesa Sanrio), numa mistura anime-lolita. O seu produtor, Titanic Sinclair, também ele uma estrela da internet, descrevia-a como "uma combinação entre a abordagem pop de Andy Warhol, o lado arrepiante de David Lynch e o tom cómico de Tim Burton. Numa entrevista, Poppy auto definiu-se como "Barbie kawaii child", uma criança, fofa, ao estilo barbie.

Culto Poppy

Pela semelhança de cultura desviante, outsider, numa modernidade levada ao extremo, poderia ter "nascido" para a fama no Japão onde aliás produziu o seu álbum, mas foi em Los Angeles que iniciou a sua carreira como That Poppy. Começou pelos vídeos que rapidamente se tornaram virais, ao que tudo indica, pela novidade, pelos temas, pela originalidade num ambiente várias vezes apontado como iniciático ou de culto. Os vídeos são minimalistas, estranhos, surreais, por vezes arrepiantes ou assustadores como "They have taken control" (https://www.youtube.com/watch?v=RCkWxkJnH3A), "Someone Sent Me This" (https://www.youtube.com/watch?v=5CXRr0XWxYM), ou um dos seus vídeos mais vistos, onde da sua boca escorrem dois fios de sangue (https://www.youtube.com/watch?v=C8PyAGej0B4). Entre as várias abordagens, surge várias vezes entrevistada por um manequim, como em "Charlotte interviews Poppy" (https://www.youtube.com/watch?v=BY_ODVNFL14), onde as respostas e perguntas são desconcertantes, ou, como milhares de internautas garantem e pesquisam, com mensagens subliminares ou mesmo óbvias (há centenas de vídeos e posts que as tentam decifrar) relacionadas com o ocultismo, os illuminati, o satanismo e outras teorias da conspiração. A tal ponto que um dos seus registos se denomina "I Am Not In A Cult" (Não estou num culto). Porém, nessas imagens surge em vestes semelhantes a um hábito, com as mãos em prece, repetindo que não está num culto nem tão pouco Titanic Sinclair é o líder. No final ajoelha-se perante um triângulo que adotou como símbolo, usualmente com a letra P no interior (https://www.youtube.com/watch?v=oy1N3ntOoNc).

Numa entrevista quiseram perceber a razão de alguns vídeos serem potencialmente assustadores. A resposta, como quase sempre, perturbadora, mas simples e tranquila: "Obrigado".

Sem rasto

Não há certezas sobre o local de nascimento ou sobre o que aconteceu antes de 2014, altura em que Moriah Rose Pereira "morreu" e renasceu como Poppy em Los Angeles para onde se mudou. Entre entrevistas e alguma investigação, há a ideia que terá vivido em Boston e Nashville, esta última, no Tennessee, referida algumas vezes como a sua cidade natal. Todavia, há alusão a Whitman, no estado de Massachusetts, como o local de nascimento e Boston onde terá vivido antes de se mudar para Nashville. Terá nascido a 1 de Janeiro de 1995 e o seu pai era baterista numa banda rock. Não se fala em mais familiares. A imprensa refere que queria ser uma Rockette (dançarina de palco que se distinguem pela sincronização), mas nunca fala sobre o seu passado ou sobre os pais. Numa entrevista diz não ter pais, mas "criador". Sobre a sua "vida anterior" publicou um vídeo onde refere o seu passado "nubloso como se não existisse". A pergunta conclui o registo: "Se o meu passado não existe, isso significa que eu não existo? (https://www.youtube.com/watch?v=hX1K_FJk0z4). Numa busca simples na internet percebe-se que há escassa informação sobre a sua vida antes de se mudar para Los Angeles em 2014. De resto, quando o jornalista norte-americano Scott Simon lhe pergunta se é de Nashville, responde que é da internet, que não conhece Moriah Rose Pereira, que o seu mundo é um sítio mágico. Se é uma atriz ou uma pessoa, a resposta é invariavelmente a mesma: "Sou a Poppy" (https://www.youtube.com/watch?v=diuagVWalYQ). Em algumas declarações/entrevistas garante que não costuma dormir, comer e declara-se vegan. Lançou um livro, "The Gospel of Poppy", dividido por temas: Fortuna, blasfémia, meditação, reflecção e os "habitantes" de Poppy. Inclui mandamentos e orações a si própria, e algumas transcrições dos seus vídeos.

Alguns fãs especulam que os seus vídeos são gerados por computador e que é uma atriz que interpreta a Poppy nas entrevistas e concertos que participa. Outros sugerem que é mantida em cativeiro e forçada a fazer vídeos para o Youtube. Tudo teorias que geram milhões de comentários nas redes da internet.

O criador do mundo mágico

As imagens dos vídeos estão produzidas de forma algo hipnotizante, de forma a prender o espectador a um estranho mundo que o convida a tenter entender e participar nesse universo (https://www.youtube.com/watch?v=zl3GScxKuGY). Percebe-se a tentativa de interagir e inúmeros apelos ao envolvimento dos fãs (https://www.youtube.com/watch?v=lyudA1Iibs0) ou os convites a mais um passo no desconhecido mundo de Poppy (https://www.youtube.com/watch?v=-WW10wNG7aM). Uma espécie de cosmos mágico onde reinam a tecnologia e internet.

Corey Michael Mixter, conhecido por Titanic Sinclair, o produtor dos vídeos de Poppy (http://titanicsinclair.com/), e que a acompanha nos concertos ao vivo, assume-se como director artístico e escritor na internet. Produz vídeos com várias artistas, mas foi com Poppy que atingiu a fama (https://www.youtube.com/watch?v=vmpCUddHJ7A). Também ele referido como líder de um culto e ligações aos Iluminatti. E igualmente com declarações em sentido contrário, mas ao mesmo tempo alimentando a ideia. O ponteiro do rato na sua página web transforma-se num triângulo com um olho no interior. Chegou a produzir t-shirts onde se pode ler "I am NOT in a cult led by Poppy" (não estou num culto liderado por Poppy) e um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=iz1yPoNJwtI) onde assume ser "um dos directores mais famosos da internet".

Poppy deu várias entrevistas e as que ela própria incluiu no seu canal, inicialmente e várias vezes a um manequim com voz de robot (https://www.youtube.com/watch?v=uf_eT-5ZBDg) ou mesmo em directo como aconteceu em Agosto deste ano. No vídeo pode ver-se o que será um jornalista com idade avançada que lhe coloca várias questões. Os primeiros minutos é passado em silêncio e, depois de um suposto concurso sobre o lançamento livestream, Poppy responde a perguntas. Não é uma entrevista habitual, com um script comum. Por exemplo, sobre como vai ser o ano, Poppy responde que vai estar em diversos sítios, repetindo em vários minutos todos os locais onde vai estar, "eu vou estar em tour…" para cada um dos espaços. Nessa "entrevista" diz ainda que os seus segredos favoritos são as zonas proibidas e "as crianças esquecidas" (https://www.youtube.com/watch?v=16sJVcropuM). Mas acrescenta que não a deixam contar mais e que às vezes não são (?) simpáticos com ela.

"Eles"

Num programa do radialista Zach Sang, refere que "as plantas são também pessoas", insiste na ideia de que "eles" vestem-na, transportam-na, dizem-lhe o que vestir, mas recusa revelar quem são eles. Poppy diz que todas as pessoas são homossexuais, não há géneros, mas apenas computadores que "são como nós". Espontaneamente, ou não, na comparação que faz sobre computadores e plantas deixa no ar que a electricidade nos computadores é como a água das plantas. Acrescenta que "eles" lhe dizem para introduzir "números especiais" nas músicas que faz. As respostas não são espectáveis. Não sabe se alguma vez esteve apaixonada, talvez por um "rapaz do computador, um homem do futuro". Não se identifica com idade, insiste não saber o que é a idade. Conheceu muitas pessoas famosas e quando lhe perguntam, quem, fala em Ariana Grande que a ensinou "a comer tacos", e acrescenta que não conhece as pizzas. Para Poppy, a fama é a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano: "Toda a gente quer ser famosa" (https://www.youtube.com/watch?v=2J5WqyJFbV).

A sua "carreira" de cantora pop terá começado ainda antes de 2014, mas foi nesse ano, quando se mudou para a Califórnia, que lançou várias músicas. A partir de 2014 afirma que não conhece Moriah Rose Pereira. Lançou várias músicas estilo pop(ppy) como "Lowlife", "Computer Boy", "Interweb" e a 6 de outubro de 2017 o álbum "Poppy.computer". Começou a atuar ao vivo em 2015, passou em cidades como Lyon, Berlim, Vancouver, Toronto, Monreal, Londres e tem previsto atuar em Tóquio no próximo dia 13 de Janeiro.

As discussões sobre quem é, o que tenta transmitir, se é ou não um produto comercial, um culto, uma abordagem moderna dos tempos de internet, um flop, uma incomodidade ou uma simples perda de tempo, há uma expectativa e, paralelamente, uma inevitabilidade: não deixa ninguém indiferente. E num mundo povoado pelas redes sociais, a produção de Poppy parece ser, como escreveu Lexi Pandell, editor da WIRED, "é catnip na internet".