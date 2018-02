Segundo as palavras da neta, a avó Irma é uma jovem de 93 anos. No dia 19, a idosa partiu de Itália rumo ao Quénia para fazer voluntariado no país africano. A história de Irma foi partilhada no Facebook pela neta, Elisa, e tornou-se viral.

"Esta é a minha avó Irma, uma jovem de 93 anos, que esta noite partiu rumo ao Quénia. Não para uma viagem turística com mordomias, mas rumo a um orfanato numa aldeia. Mostro-a porque penso que todos nós devíamos preservar sempre um pouco de inconsciência para viver e não para sobreviver. Olhem para ela… quem a pára? Amo-a", escreveu, orgulhosa, Elisa.

Segundo Elisa explicou ao jornal italiano La Repubblica, Irma vive em Noventana Vicentina. Aos 26 anos, Irma ficou viúva com três filhos. Mais tarde, perdeu uma filha.





"A minha avó sempre amou a vida e nunca parou frente a nada. Dedicou a sua vida à família e a ajudar quem estava perto dela. Para mim sempre foi um exemplo", detalha Elisa.

Irma soube desta iniciativa no Quénia através de um casal amigo. Então, convidou a filha (mãe de Elisa) para a acompanhar no voluntariado. Foi ela quem enviou as imagens a Elisa. Irma e a filha vão ficar no Quénia durante três semanas.