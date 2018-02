Estas é que são as verdadeiras supernannies

Estavam nas galerias Victor Emmanuel, em Milão, quando Natália, de 5 anos, começou a dar espetáculo. Espernear, dar pontapés e gritar: "Estou cansada! Não saio daqui!". Sentou-se no chão a fazer birra, enquanto as pessoas a olhavam. Não era preciso saber português para perceber o que se passava. Aurora, a nanny holiday contratada pelo pai para o ajudar nas férias, teve de a pegar ao colo e sair dali. "Acho que as crianças são aquilo que os pais fazem delas. Se os pais conseguirem explicar o porquê das coisas, porque é que há um ‘não’ ou um ‘sim’, as crianças entendem", diz à SÁBADO.

Há cada vez mais serviços de babysitter e os pedidos mais frequentes são para nannys a tempo inteiro e para nannys afterschool – ir buscar as crianças à escola ou recebê-las em casa. "Uma nanny é alguém que faz um serviço continuado, pode ser em part-time ou a tempo inteiro. Nós temos várias situações em que temos pessoas que contratam uma nanny mesmo antes da criança nascer para acompanhá-la desde cedo. Chamamos a esse o momento zero", explica José Luís Canedo, director da Nanny4me.

Durante quatro anos Joana Melo, de 34 anos, professora do 1º ciclo, foi nanny de três crianças. Acompanhava-as ao fim do dia e também as ajudava nos trabalhos de casa. "Normalmente, quando os pais não estão, não há birras. Não tive nenhum que me fizesse mais do que choramingar". A professora também acompanha as famílias nos passeios e nas férias.

Um hábito comum também a Ana Duarte, que depois de 11 anos como auxiliar de educação numa creche, passou a tomar conta de crianças, seja quando os pais precisavam de nanny à noite, aos fins-de-semana ou nas férias. E conta que criou o seu próprio sistema de lidar com birras quando acompanhou três crianças, com 8, 5 e 1 ano. "Os dois mais velhos eram birras atrás de birras. Comecei a ter um sistema com eles para conquistar a atenção. Por exemplo, o mais velho gostava muito de bolas e eu dizia-lhe: ‘Se fizer tudo o que a mãe pedir, a Ana promete que vai buscá-lo à escola e vamos ao campo de futebol’. Foi assim que comecei a conseguir que eles se vestissem e comessem sem fitas."



