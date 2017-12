Capa n.º 713

Abriu consultório em 1978, já antes trabalhava no Hospital de Coimbra e ajudava os portugueses a compreender melhor a sexualidade. Conta que antigamente "a sexualidade estava intimamente ligada à procriação, o que saísse disso era ilegal perante a lei, anormal perante a medicina, pecado perante a religião, e estatisticamente pouco significativo." Deu-se o 25 de Abril, as coisas foram mudando e deu-se uma descompressão.Mas a sexologia só se foi tornando uma área mais respeitada mais tarde. Em 1987, saiu o primeiro livro de autores portugueses sobre sexologia clínica, coordenado por Francisco Allen Gomes, Afonso de Albuquerque e J. Silveira Nunes. Um bom ponto de partida para uma conversa com Allen Gomes, 75 anos, que ainda está no activo e que diz que trabalhar o ajuda a viver. De respostas claras e sem rodeios, explica que o sexo está em todo o lado: nos jornais, nas revistas, na televisão. Porquê? "Nós somos o sexo e o sexo somos nós. Somos animais sexuais." Leia parte da entrevista que o médico deu àSim, neste momento há muita investigação, por causa do envelhecimento da população. Quando comecei, a média de idades de quem ia às consultas de sexologia era de 35 anos. Uma pessoa com 50 era raro. É muito interessante porque temos de pensar que tipo de sexualidade as pessoas mais velhas vão ter. Não pode haver uma expressão sexual igual aos 40 anos, centrada nos genitais. É que há uma fase na vida do homem em que o charme dele ao jantar, com aqueles cabelos brancos, não corresponde à execução ao deitar.Fez muito de bom e de mau. De mau é simples: centralizou a sexualidade masculina ainda mais nos genitais. Havia indivíduos que tinham um problema físico, aí tudo bem, mas indivíduos com problemas claramente psicológicos estavam a contorná-los. O que trouxe de positivo foi que a medicina tradicional entrou na sexologia. Há um aumento claro das dificuldades erécteis com a idade, daí o interesse da indústria. Depois houve um dado muito interessante: então e o viagra feminino?Não é que a indústria não tente, só se fosse parva. A primeira coisa que fizeram foi usar o Viagra nas mulheres. Houve ensaios, e em termos de lubrificação vaginal actuou imenso, mas no resto não. Até que apareceu a Flibanserina e a história da sua aprovação é uma história triste.É um antidepressivo e é investigado assim, mas viu-se que não tinha grande viabilidade como tal. Só que nos ensaios apareceram algumas mulheres que tinham um aumento de desejo sexual. A partir daí começou a ser investigado, mas foi chumbado pela FDA. Entre os benefícios e os efeitos secundários [sonolência, náuseas e tonturas] não se justificava.A coisa era contada assim, não anda muito longe da verdade: as mulheres que tomaram passaram de dois eventos sexuais por mês para três. Entretanto, houve outro laboratório que o comprou e fez uma campanha brutal com as organizações femininas, pressão na FDA; então aprovaram. Mas na prática…A sexualidade masculina tem três problemas: erecção, erecção, erecção; a da mulher: falta de desejo, falta de desejo, falta de desejo."