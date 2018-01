Caso Sergio Leone não tivesse encontrado em Itália os cenários ideais para gravar os seus western spaghetti, podia tê-lo feito em Tarifa, cidade do Sul de Espanha limitada por largas cordilheiras nas quais podemos imaginar a figura de Clint Eastwood recortada, a cavalgar e fumando o seu icónico charuto.

E nos intervalos de gravação da lendária trilogia que é Por um Punhado de Dólares, Por Mais Alguns Dólares e ainda O Bom, o Mau e o Vilão, nada impediria Clint de praticar uma modalidade desportiva aquática. O tempo parece estar quase sempre propício para tal e o longo areal convida sempre a passar algum tempo na praia. Se Clint "apanhasse a onda" local, muito provavelmente optaria por vestir um fato de neoprene, colocar um capacete, prender o arnês, agarrar num kite e numa prancha e aventurar-se no kitesurfing, voando acima das águas, impulsionado pelo vento. À SÁBADO, Alex Pastor, campeão mundial da modalidade em 2013 explicou que não há limite de idade para se iniciar na prática do kitesurf. Nem para os mais velhos nem para os mais novos



Alex tem 28 anos e começou a kitesurfar aos oito. Depois de ser o primeiro espanhol a vencer o prémio de melhor rider a nível mundial decidiu mudar-se para a "capital do kite", abrir com um grupo de amigos chegados uma loja (que serve também de escola) dedicada inteiramente à prática desportiva e aproveitar o máximo para voar sobre as ondas.





Pastor a praticar Kitesurf Foto: XS



Um dos mais aclamados riders da actualidade, o espanhol de 28 anos tornou-se recentemente embaixador da marca XS Sports Nutrition, uma marca de suplementos para melhorar o resultado dos treinos. A nova gama de suplementos da marca inclui produtos para tomar antes, durante e após o treino.



Em declarações à SÁBADO, Pastor explicou ainda que o kitesurf o faz sentir livre, principalmente quando voa acima da água. Uma sensação que garante ser única e que todos deviam experimentar um dia.

XS Foto: XS



A Sábado viajou para Tarifa a convite da XS Sports Nutrition.