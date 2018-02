Há uma semana, Espanha ficou em estado de choque quando foi revelado que uma menina de 11 anos tinha sido mãe em Múrcia. A menina, o bebé e o pai da criança, o próprio o irmão de 14 anos, foram retirados aos pais, um casal de emigrantes bolivianos, e estão sob tutela do estado.

Mas esta não é a mãe mais jovem da história. Em 1939, Lina Medina, uma menina de cinco anos de Antacancha, no interior pobre do Peru surpreendeu os médicos quando apareceu no hospital San Juan de Dios de Pisco, em Huancavelica, no Peru, com o ventre dilatado.



A mãe mais jovem do mundo

O pai, Tiburcio Medina, analfabeto, como 90 por cento da população da região, nem desconfiou de uma gravidez e os médicos consideravam essa hipótese impossível em tão tenra idade, conta José Sandoval, médico que está a escrever um livro sobre a peruana, ao El Mundo.



Os dois, juntamente com o filho mais velho, de 18 anos, de um total de nove, tinham viajado a pé durante dois dias para chegar ao hospital, depois dos xamãs da aldeia não encontrarem explicação para a situação de Lina.

No hospital, os médicos reconheceram os sinais de uma gravidez avançada, mas nenhum quis arriscar o diagnóstico e foi chamado o médico-chefe, Gerardo Lozada. Também céptico, o médico então com 42 anos e o mais bem qualificado ginecologista do país, pediu uma radiografia – o exame que naquela altura se realizava para confirmar uma gestação.



Polícia suspeitou de pai e irmãos

O exame deixou o médico estupefacto: Lina Medina, então com cinco anos e seis meses – segundo indicava a certidão de baptismo da criança e se confirmou pelos seus dentes ainda de leite – estava grávida de oito meses. Aos médicos, a menina recusou dizer o nome do pai. Até hoje.



A notícia foi tornada pública no dia 12 de Abril de 1939 e correu mundo. O pai, Tiburcio, foi de imediato detido como principal suspeito do crime e interrogado durante dias. A polícia deslocou-se à aldeia e os cinco irmãos de Lina foram também interrogados. Mas, todos foram libertados por falta de provas.

No dia 11 de Maio de 1939, Lina Medina foi transferia para um hospital da capital, Lima, e três dias depois foi sujeita a uma cesariana. O bebé, um menino, nasceu saudável com 48 centímetros de comprimento e 2.700 quilos de peso. Foi baptizado Gerardo, em homenagem ao médico, e entregue aos cuidados das enfermeiras, já que Lina preferia brincar.

Antes de fechar o abdómen da menina, o cirurgião Gerardo Lozada recolheu uma amostra dos ovários e, mais tarde confirmou-se que tinham características de uma mulher adulta. Lina sofria de puberdade precoce.



Relacionado Menina de onze anos dá à luz em Espanha Promessa de uma vida melhor

Mais tarde, o pai contou que desde os dois anos que a menina sangrava todos os meses regularmente. Dada a idade da menina, nunca pensaram tratar-se da menstruação e atribuíam a doença à lua.



Durante alguns meses, a triste história pareceu ser a bóia de salvamento da extrema miséria de Lina Medina. A família recebeu promessas de ajuda e convites para viajar até aos Estados Unidos, por 816 euros por semana.

Mas, por vergonha, o governo peruano interveio e impediu a saída de mãe e filho, alegando estar a protege-los de "risco moral". A dita protecção e apoio governamental terminaram em 1941 e a família viu-se obrigada a regressar a casa.



Mãe e filho protegidos por médico

Entretanto, Lina Medina tinha aprendido a ler e, em casa, ensina as melhores amigas as primeiras letras. O filho Gerardo, que tinha menos cinco anos do que ela, foi criado pelos pais como filho e só quando completou dez anos, durante uma briga entre rapazes, é que descobriu que era filho daquela que pensava ser a sua irmã mais velha.



Aos 19 anos, Lina Medina conseguiu ir estudar estenografia para Lima e, depois de concluir o curso conseguiu trabalho na clínica do médico que a atendeu, Gerardo Lozada. Gerardo, com 14 anos, deixa os avós para ir viver com a mãe e durante alguns anos tudo correu melhor.

Mas em 1960, o médico Gerardo Lozada morreu e o destino de Lina Medina tornou a escurecer. O filho, até ali bom aluno numa escola privada, foi obrigado a trabalhar como transportador de mercadorias e tornou-se alcoólico.



Mães de novo aos 38 anos

Mais tarde, recuperou e casou-se. Mas acabou por morrer em 1979, com 40 anos, depois de lhe ter sido diagnosticado mielofibrose incurável, uma doença do sangue.

Ainda conhece o meio-irmão. Lina Medina, que entretanto conhecera o marido, Raul, numa fábrica de pilhas, onde trabalhava, voltou a engravidar aos 38 anos.

O rapaz, Raúl como o pai, nasceu também de cesariana em 1972 com 3.100 quilos. Com dificuldades, o casal conseguiu dar educação universitária ao filho, que acabou por emigrar para o México.

Lina Medina tem agora 84 anos e é viúva desde 2009. Sobrevive com uma pensão de 35 euros em Pisco, a cidade onde a sua gravidez foi descoberta, para onde regressou convencida pelas sobrinhas que não a queriam ver sozinha em Lima.

Sempre se recusou a falar das circunstâncias que levaram ao nascimento do filho, Gerardo. Nem por milhares de dólares, oferecidos por vários órgãos de comunicação.