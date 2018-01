Castro documentou a sua luta contra a obesidade nas redes sociais.

O actor Ricardo Castro perdeu 52 quilos no último ano e meio. Castro chegou a pesar 113 quilos, mas com a ajuda de uma nutricionista e com muito exercício físico regular, conseguiu ultrapassar a obesidade. O actor está na capa da revista Men’s Health de Janeiro, mas documentou a sua perda de peso no Facebook.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRicardoCastroActorOficial%2Fphotos%2Fa.193375227517709.1073741829.108023189386247%2F779118622276697%2F%3Ftype%3D3&width=500" width="500" height="612" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>



"Estou muito contente, como é evidente. O objetivo, quando decidi perder peso não era este. O que eu queria era recuperar a minha saúde, sentir-me bem comigo próprio", contou à revista.



Ricardo Castro participou em várias telenovelas, como Bem-vindos a Beirais (RTP), O Prédio do Vasco (TVI), Anjo Selvagem (TVI), ou Morangos com Açúcar (TVI).