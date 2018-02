Harvey Weinstein ameaçou partir as rótulas à actriz Salma Hayek, por esta recusar os seus avanços sexuais. O produtor acusado de vários crimes de assédio sexual e violação foi violento com Hayek em 2002, enquanto era rodado o filme Frida, de Julie Taymor.

Weinstein disse a Taymor que ia agredir Salma Hayek. "Ele disse que me queria matar. Vou partir as rótulas àquela c****", afirmou.

Hayek escreveu um ensaio no The New York Times em que descreve que durante a rodagem de Frida, Weinstein pediu que fizesse uma cena de sexo gratuito em nu com uma colega. Quando a filmagem acabou, o produtor recusou-se a divulgar o filme nos cinemas durante algum tempo.

Depois de Salma Hayek ter escrito no NY Times, Weinstein negou as suas alegações.