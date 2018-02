Será Hassan Jameel o novo namorado de Rihanna? Se sim, o casal vive a relação de maneira discreta, protegendo-a dos paparazzi. Os dois foram vistos juntos pela última vez numa festa depois da cerimónia de entrega dos prémios Grammy. Saíram separadamente da discoteca 1OAK, em Nova Iorque.

Desde Junho de 2017, quando foram vistos em Ibiza, que são considerados um casal. Hassan Jameel é um empresário saudita. Ocupa a posição de vice-presidente da empresa da sua família, a Abdul Latif Jameel Domestic. Entre vários negócios nas áreas dos transportes, engenharia, serviços financeiros ou imobiliário, a empresa detém os direitos da venda dos carros Toyota na Arábia Saudita e outros países. Os Jameel são considerados a 12.ª família árabe mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em 1,1 biliões de euros, indica a revista Forbes.

No passado, Jameel foi ligado à supermodelo Naomi Campbell. Porém, ela diz ser apenas uma amiga próxima.

O empresário saudita já foi casado, segundo o jornal Mirror. Em 2012, deu o nó com Lina Lazzar, perita em arte. Entretanto, divorciou-se.

Em Janeiro, Rihanna e Hassan também foram vistos em Paris.





Rihanna Heads To Paris With Boyfriend Hassan Jameel After Mourning The Loss Of Her Cousin https://t.co/uo60jjvXyd pic.twitter.com/VIaLrsNsgo