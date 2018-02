O livro de Alonso Guerrero chega às livrarias no dia 12 de Março.

Alonso Guerrero, o primeiro marido da rainha de Espanha, vai lançar um romance inspirado na sua história de amor com Letizia Ortiz. Apesar de se ter mantido no silêncio durante vários anos, revelará agora pormenores do casamento em O Amor de Penny Robinson, que chega às livrarias espanholas a 12 de Março.



Na sinopse do livro, lê-se: "Este romance narra um caso real sem precedentes: a transformação de um homem com uma vida sem sobressaltos num personagem mediático a quem, por ter estado casado con a mulher que se tornaria rainha da Espanha, a imprensa do coração persegue arrancar as peças não só do que ele pode dizer, mas do que ele é."





Guerrero e Ortiz casaram-se pelo civil em 1998, e o matrimónio terminou um ano depois. Letizia Ortiz casaria com Felipe VI em 2004. Agora, o casal real tem duas filhas, a princesa herdeira Leonor e Sofia.Alonso Guerrero sempre recusou propostas milionárias por imagens ou vídeos do casamento com Letizia. Também não deu entrevistas. Agora, quebrou o silêncio através deste romance, cujas personagens são fictícias. Guerrero é professor e escritor, e tem uma namorada.A primeira edição terá 3 mil exemplares e Guerrero será entrevistado para promover a obra.