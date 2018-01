Claire Foy, a actriz de The Crown – a série de sucesso sobre a rainha Isabel II, da Netflix – viveu um drama pessoal enquanto filmava a segunda temporada do programa. O seu marido e pai do seu filho, Stephen Campbell Moore, foi operado ao cérebro devido a um tumor benigno.

Moore, também actor, contou ao jornal The Sun que no fim de 2016 lhe diagnosticaram um tumor benigno na glândula pituitária, na base do cérebro. "Percebemos que não somos a pessoa mais importante no processo, e que todas as pessoas que amas enfrentam algo bem pior", revelou, devido à sua doença. "A minha filha não percebeu nada do que se passava."

"Há certas coisas de que tu te asseguras de ter feito antes de entrar na sala de operações. Escreves uma carta. Mas só o fazes na pequena possibilidade de que algo possa correr mal, porque todas as partes de ti dizem que não será assim. Acordar e dizerem-me que a operação tinha corrido bem foi um grande alívio", recordou o actor de 38 anos.

Claire Foy e Stephen Campbell Moore têm um filho.