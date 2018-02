Capa n.º 721

Aos 19 anos, Eve Jobs acumula mais seguidores no Instagram (cerca de 50 mil) do que muitas it girls influencers. Mas agora, sem razão aparente, a mais nova dos três filhos de Steve Jobs e de Laurene Powell decidiu privatizar o seu perfil naquela rede social. Lá publicava fotos com o namorado, o mexicano Eugenio Garza Pérez, em viagens no iate da família, em torneios equestres, em festas ou a praticarem mergulho, além de muitas selfies. Toda uma vida de luxo.Steve Jobs, que morreu em 2011, assegurou ao seu biógrafo oficial, Walter Isaacson, que Eve, pela sua determinação e inteligência, seria a mais indicada do clã para lhe suceder no império tecnológico – caso não ocupasse, por exemplo, a sala oval da Casa Branca. Mas Eve, que a imprensa baptizou de "princesa Apple, está longe do caminho preconizado pelo pai. A sua paixão são os cavalos e os concursos hípicos.Na edição n. 721 da Sábado, nas bancas, leia na íntegra o perfil da "princesa Apple"