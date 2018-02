A actriz norte-americana revela ao New York Times que foi sexualmente assediada pelo produtor.

Uma Thurman quebrou o silêncio. Três meses depois de dizer que só fala quando "estiver pronta", a actriz norte-americana revela ao New York Times que foi sexualmente assediada pelo produtor.



Um dos primeiros indícios de estar a correr perigo de assedio sexual terá acontecido após o sucesso de Pulp Fiction, durante uma reunião no quarto de hotel de Weinstein em Paris. "Eles estavam a discutir sobre um guião quando ele tirou o robe", explicou a actriz. "Não me senti ameaçada. Pensei que ele estava a ser super idiossincrático, como um tio excêntrico e estranho", continuou.



Contudo, Weinstein pediu para ela o seguir. Vestida de cabedal preto da cabeça aos pés, Thurman seguiu-o. O produtor estava a levá-la para uma sauna. "Ali estava eu, vestida de ganga preta - botas, calças, casaco. Estava mesmo calor. Eu disse-lhe: 'Isto é ridículo, o que é que estás a fazer?' Ele ficou irritado comigo e saiu a correr", explicou.



O primeiro grande ataque aconteceu antes das gravações de Kill Bill, no seu quarto de hotel em Savoy, Londres. Sem dar uma data exacta, Uma Thurman explicou que ele tentou forçá-la a ter sexo: "Ele puxou-me. Ele tentou puxar-me contra si."



"Ele tentou expor-se. Fez todo o tipo de coisas desagradáveis", disse. "És como um animal a tentar sair dali, como um lagarto", concluiu. No dia seguinte, Weinstein enviou a Thurman um bouquet de rosas amarelas, com uma nota: "Tu tens grandes instintos."

Recorde-se que em Novembro, Uma Thurman, que trabalhou com o produtor em sete filmes, não consegue ficar indiferente às acusações de assédio sexual de Weinstein. Em declarações à Access Hollywood, Thurman garantiu, visivelmente emocionada, que diz o que tem a dizer "quando estiver pronta".

"Eu não tenho um soundbite preparado para vocês, porque aprendi… Não sou uma criança e já aprendi que… Por norma, quando falo com raiva, arrependo-me da forma como me expresso", disse Thurman quando questionada sobre o assunto, escolhendo cada palavra ao detalhe. "Tenho estado à espera de me sentir menos zangada… Direi o que tenho a dizer quando estiver preparada", frisou.