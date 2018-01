O trajecto mostra que o avião terá dado uma volta para parar no Porto Foto: D.R.

O voo da TAP #TP359 que partiu do aeroporto Heatrhow em Londres com destino a Lisboa, no dia 28 de Novembro, fez um desvio para o Porto e poderá ter sido a pedido de Madonna.O Airbus A319 terá feito a paragem devido a escassez de combustível. Esta foi a primeira explicação dada pela TAP à Airlive. No entanto, num segundo esclarecimento a transportadora aérea disse que o avião voltou atrás depois de ter estado trinta minutos a voar em torno do aeroporto Humberto Delgado devido às condições de baixa visibilidade que se verificavam no local.Contactado pela Airlive, o aeroporto de Lisboa não confirmou nenhuma destas situações, verificando-se apenas um vento de 9 nós (17km/h) e aguaceiros ligeiros, condições que não impediam a aterragem em segurança.A bordo desse mesmo voo, segundo diversos meios de comunicação britânicos, ia a estrela internacional Madonna.Pouco depois do avião ter aterrado no Aeroporto do Porto (Francisco Sá Carneiro), às 16h33, Madonna terá falado com hospedeiros, enquanto a assistente pessoal fazia telefonemas. Um passageiro terá ouvido a assistente a dizer que estava um carro à espera da artista na entrada principal. Minutos depois, Madonna terá descido do meio de transporte e apanhado um autocarro de serviço do aeroporto.O voo voltou a levantar às 17h48, tenho chegado a Lisboa com duas horas de atraso.Fica então a questão: será que o voo #TP359 mudou de curso a pedido de Madonna?A SÁBADO tentou contactar a TAP para obter esclarecimentos mas não terá sido possível aceder aos dados do voo. Dados disponíveis só diziam respeito a voos que tivessem ocorrido até três dias antes do presente.